В Москве открылась выставка футбольной атрибутики Qatar Road To 2022

Сегодня, 6 июля, в ГУМе состоялось открытие выставки футбольной атрибутики «Qatar @RoadTo2022 Exhibition». Организатор выставки — Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира — 2022 в Катаре.

На выставке представлена часть одной из самых больших коллекций билетов на матчи чемпионатов мира. Её владелец — катарский инженер по телекоммуникациям и футбольный болельщик Мохаммед Абделатиф. Он начал коллекционировать билеты в 2014 году, во время предыдущего чемпионата мира в Бразилии. За четыре года ему удалось собрать около 900 билетов с 95% матчей всех 20 чемпионатов мира по футболу, которые состоялись с 1930 года. На выставке в ГУМе можно увидеть порядка 100 билетов из коллекции Абделатифа. Собрание билетов дополняют футбольные сувениры, мячи и бутсы. Кроме того, на выставке в ГУМе будут представлены экспонаты из коллекции ещё одного футбольного энтузиаста — бразильца Паулу Вилена Жини, а также модели стадионов, на которых будут проходить матчи ЧМ-2022.

Зинедина Зидана, Наиболее яркие элементы экспозиции, помимо редких билетов: бутсы и мячи первых чемпионатов мира, уникальные фотографии времен Второй мировой войны, бутсы Пеле с чемпионата 1970 года в Мексике, футболка Пеле с товарищеского матча 1973 года Катаре, футболка бразильского футболиста Кафу с чемпионата мира 2002 года, футболки Гарринчи, Ромарио, Диего Марадоны Лионеля Месси , а также талисманы чемпионатов мира разных лет.

При помощи интерактивного дисплея можно поделиться своими впечатлениями о выставке и отправить пожелания организаторам ЧМ-2022, а также проголосовать за понравившийся больше всего стадион предстоящего чемпионата.