Ещё
В Москве открылась выставка футбольной атрибутики Qatar Road To 2022
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве открылась выставка футбольной атрибутики Qatar Road To 2022 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 6 июля, в ГУМе состоялось открытие выставки футбольной атрибутики «Qatar @RoadTo2022 Exhibition». Организатор выставки — Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира — 2022 в Катаре.
На выставке представлена часть одной из самых больших коллекций билетов на матчи чемпионатов мира. Её владелец — катарский инженер по телекоммуникациям и футбольный болельщик Мохаммед Абделатиф. Он начал коллекционировать билеты в 2014 году, во время предыдущего чемпионата мира в Бразилии. За четыре года ему удалось собрать около 900 билетов с 95% матчей всех 20 чемпионатов мира по футболу, которые состоялись с 1930 года. На выставке в ГУМе можно увидеть порядка 100 билетов из коллекции Абделатифа. Собрание билетов дополняют футбольные сувениры, мячи и бутсы. Кроме того, на выставке в ГУМе будут представлены экспонаты из коллекции ещё одного футбольного энтузиаста — бразильца Паулу Вилена Жини, а также модели стадионов, на которых будут проходить матчи ЧМ-2022.
Наиболее яркие элементы экспозиции, помимо редких билетов: бутсы и мячи первых чемпионатов мира, уникальные фотографии времен Второй мировой войны, бутсы Пеле с чемпионата 1970 года в Мексике, футболка Пеле с товарищеского матча 1973 года Катаре, футболка бразильского футболиста Кафу с чемпионата мира 2002 года, футболки Гарринчи, Ромарио, Диего Марадоны, Зинедина Зидана, Лионеля Месси, а также талисманы чемпионатов мира разных лет.
При помощи интерактивного дисплея можно поделиться своими впечатлениями о выставке и отправить пожелания организаторам ЧМ-2022, а также проголосовать за понравившийся больше всего стадион предстоящего чемпионата.
Чемпионат.com: последние новости
Болельщица на матчах ЧМ-2018 Наталья Андреева – не порноактриса Ван Эйтванк рассказала о своих отношениях с другой теннисисткой Дзагоев: антифутбол в матче с Испанией? Играть с ними по-другому было невозможно
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Что раздражает провинциалов в москвичах34
Видео крещения младенцев шокировало Сеть65
Российские звезды до и после пластики4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем8
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение