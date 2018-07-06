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Кремовые текстуры: инструкция по применению
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Кремовые текстуры: инструкция по применению 

Harper’s Bazaar 32 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В летних коллекциях макияжа бал правят кремовые текстуры. И несложно понять почему: для жарких дней они подходят идеально — особенно в случае, если речь идет о румянах. Такие легко наносятся подушечками пальцев или спонжем, не забивают поры, увлажняют кожу и, что немаловажно, смотрятся более чем естественно. Впрочем, и здесь есть свои нюансы. Кремовые румяна не стоит наносить на неподготовленную кожу: использование тонального крема обязательно, причем заменять его пудрой ни в коем случае нельзя. Ну и, конечно, не забsвайте о тщательной растушевке!
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