Кремовые текстуры: инструкция по применению

В летних коллекциях макияжа бал правят кремовые текстуры. И несложно понять почему: для жарких дней они подходят идеально — особенно в случае, если речь идет о румянах. Такие легко наносятся подушечками пальцев или спонжем, не забивают поры, увлажняют кожу и, что немаловажно, смотрятся более чем естественно. Впрочем, и здесь есть свои нюансы. Кремовые румяна не стоит наносить на неподготовленную кожу: использование тонального крема обязательно, причем заменять его пудрой ни в коем случае нельзя. Ну и, конечно, не забsвайте о тщательной растушевке!