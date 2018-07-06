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Мини-курс «Трикотажный комбинезон» в Академии Burda
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Мини-курс «Трикотажный комбинезон» в Академии Burda 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Комбинезоны держатся на пике популярности уже не первый сезон. И это не удивительно, ведь они не только эффектно смотрятся, но при правильно подобранной модели стройнят фигуру.
Предлагаем и вам приобщиться к тренду, сшить себе на лето лёгкий и комфортный комбинезон.
Всего 3 занятия и вот она, обновка!
Наша модель выполняется из вискозного трикотажа. Она может стать базой для самых разнообразных образов, которые стилисты магазина TKANI EXPERT уже продумали для Вас.
А еще мы приготовили скидку 30% на материал в магазине www.tkani-expert.ru для всех участников курса, зарегистрировавшихся до 13.07!
Для пошива такого изделия достаточно базового опыта шитья (умение раскроить ткань и шить на швейной машине).
Приходите, будем творить вместе!
Расход материала: по модели в журнале (если шить без подкладки и на одно плечо, то достаточно будет 3,5 метров для всех размеров). Материал — эластичный, мягко драпирующийся трикотаж.
Все условия и промокод на скидку уточняйте у администраторов по тел. 8 963 655 6104 или почте academia@burda.ru  Спешите, количество мест ограничено!
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