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4 секрета красоты Кейт Аптон
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4 секрета красоты Кейт Аптон 

Harper’s Bazaar 57 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кейт пользуется исключительно кремовыми румянами. «Мне очень нравятся Bobbi Brown Pot Rouge Blush — с ними образ не выглядит перегруженным», — рассказывает модель.
Модель запросто может умываться самым обычным мылом: «Да, оно сушит кожу, но зато отлично очищает. По крайней мере, мне так кажется. Так что запасайтесь хорошим увлажняющим кремом — без него в таком случае никуда!».
Несмотря на то, что Кейт потрясающе выглядит в бикини, загорать она не любит. «Это еще из детства, — объясняет модель. — Мы выросли во Флориде, и мама была буквально помешана на санскринах. С тех пор я без них никуда».
Аптон постоянно занимается спортом, и главным секретом считает постоянную смену тренировок — чтобы тело не привыкло к нагрузкам.
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