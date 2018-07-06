4 секрета красоты Кейт Аптон

Кейт пользуется исключительно кремовыми румянами. «Мне очень нравятся Bobbi Brown Pot Rouge Blush — с ними образ не выглядит перегруженным», — рассказывает модель.

Модель запросто может умываться самым обычным мылом: «Да, оно сушит кожу, но зато отлично очищает. По крайней мере, мне так кажется. Так что запасайтесь хорошим увлажняющим кремом — без него в таком случае никуда!».

Несмотря на то, что Кейт потрясающе выглядит в бикини, загорать она не любит. «Это еще из детства, — объясняет модель. — Мы выросли во Флориде, и мама была буквально помешана на санскринах. С тех пор я без них никуда».

Аптон постоянно занимается спортом, и главным секретом считает постоянную смену тренировок — чтобы тело не привыкло к нагрузкам.