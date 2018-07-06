Плюшевый Dior, надувной Supreme и Сейлор Мун как звезда street style: что обсуждали в моде на этой неделе

Фото из Instagram-канала @drawmelike_ Внимание в последние дни было приковано к Неделе высокой моды в Париже, но и за пределами французской столицы модная жизнь не останавливалась. В нашем традиционном пятничном fashion-дайджесте мы собрали самые интересные новости, которые не прорвались сквозь кутюр на главные страницы новостных изданий на этой неделе. 1. Лунная призма, дай мне модный лук!

Поклонники культового японского аниме на этой неделе могли и поностальгировать, и вдохновиться на создание новых образов в стиле уличной моды. Иллюстратор и дизайнер из Ванкувера, который ведет Instagram-канал @drawmelike_, перенес героинь в мир современных трендов. Защитниц Земли и галактики автор приодел в футболки Supreme, спортивные костюмы от Nike, велосипедки от Yeezy, классический тренч от Burberry и кроссовки Balenciaga. Надо отметить, что рисованных персонажей автор переодевал не в первый раз. Среди его работ есть и герои комикса Peanuts в Gucci, и Hello Kitty в Thrasher.

2. 20 лет показов Louis Vuitton в одной книге Люксовый бренд отметил 20-летие выпуска коллекций прет-а-порте и выпустил книгу Louis Vuitton Catwalk, в которой собрано 1350 фотографий со всех показов. Можно не сомневаться, что она станет отличным подарком для поклонников французской марки и всех тех, кто увлекается историей моды. Читатели смогут ознакомиться с краткой историей бренда и сравнить, как менялся стиль Louis Vuitton на протяжении этих 20 лет и что в эстетику бренда смог привнести Николя Гескьер после 15-летнего господства Марка Джейкобса . Книга поступит в продажу 4 сентября и будет стоить 75 долларов. Издание выйдет на английском, итальянском и, конечно, французском языках.

3. Prada возрождает свои архивные коллекции

Итальянский бренд анонсировал коллаборацию с онлайн-ретейлером mytheresa.com, выпустив видео, в котором снялась R&B певица Abra. В капсульную коллекцию вошли 20 предметов, для создания которых были использованы архивные эскизы Prada. Вдохнуть новую жизнь было решено в самые культовые и узнаваемые принты бренда, например, бананы из весенне-летней коллекции 2011-го и языки пламени из весенне-летней коллекции 2012 года. В современной интерпретации последние фигурируют в виде декора на туфлях. Кроме того, в коллекцию включены несколько рубашек, платья, свитшоты, а также аксессуары, например, сумка и панама. Коллекция доступна для заказа онлайн с 4 июля. Выложить за предметы из капсульной коллекции придется несколько меньше, чем за другие вещи от Prada. Диапазон цен — от 250 до 1150 евро.

4. Furla привлекла инфлюенсеров для новой кампании

Популярные блогеры Instagram уже давно и активно сотрудничают с модными брендами, а некоторые из них даже успели основать свои. Использовать силу социальных сетей решила и Furla. Сняться в своей осенне-зимней кампании 2018 года марка позвала российскую модель и блогера, проживающую в Канаде, Соню Есьман, победительницу шоу Germany’s Next Topmodel Стефани Гизингер, американскую звезду соцсетей Роки Барнс, а также японского манекенщика Кейсуке Асано и блогера Ванессу Хонг. Без настоящего профи модельного бизнеса тоже не обошлось. Вместе со звездами Instagram в кампании снялся Джон Кортахарена . Известен он, впрочем, не только успехами в глянце, но и своей овеянной слухами личной жизнью. Несмотря на то, что уже несколько лет Джон нередко появляется в обществе с Беллой Хадид и всячески демонстрирует свою симпатию к модели, в кулуарах до сих пор обсуждают слухи о его романе с актером Люком Эвансом

Соня Есьман, Кейсуке Асано, Роки Барнс, Джон Кортахарена, Стефани Гизингер и Ванесса Хонг 5. Греби отсюда! Supreme предлагает надувную лодку

Похоже, амбиции бренда, который начинал с уличной одежды, безграничны. После коллаборации с одним из самых люксовых брендов — Louis Vuitton — и выпуска боксерских перчаток Supreme продолжает захватывать аудиторию, которой интересен спорт и активный образ жизни. Этим летом модники смогут прокатиться на надувной лодке от Supreme. 5 июля в продажу поступает очередной дроп из весенне-летней коллекции бренда. К двухметровому каяку прилагаются весло, насос и удобная сумка. Чтобы модный и экстремальный спуск прошел безопасно, можно докупить брендированный спасательный жилет. Лодка рассчитана на одну персону, поэтому если захочется отправиться в поход большой компанией, придется покупать небольшую красную флотилию.

6. Это вам не игрушки: плюшевое творение от Dior продают за четыре миллиона долларов

Наоми Кэмпбелл и Американский художник Брайн Доннели, известный в Instagram под ником Kaws, принимал участие в создании шоу для показа мужской коллекции Дома сезона весна-лето 2019, но этим его сотрудничество с брендом не ограничилось. Доннели также создал плюшевого розового человечка — миниатюру огромной декорации с показа. Отличительной чертой игрушки стали глаза-крестики — это характерный художественный прием во всех творениях Доннели. С плюшевым человечком сфотографировались многие знаменитости, среди них Белла Хадид, Наталья Водянова Ким Кардашьян . Портал Hypebeast написал, что теперь мягкая игрушка оказалась на одном из онлайн-аукционов. За нее просят более 4 миллионов долларов. Правда, самая высокая ставка пока далека от этой цифры — максимум, который пользователи готовы выложить за игрушку, составляет порядка 3500 долларов.

7. Kатя Dobrяkova создала капсульную коллекцию туфель специально для лета

Российский бренд Kатя Dobrяkova выпустил коллекцию летней обуви совместно с петербургским обувным брендом Razgulyaev x Blagonravova. Основу коллекции составили комфортные мягкие мюли без задников с яркими узорами и вышивкой. Я давно хотела добавить в наш ассортимент удобную и красивую обувь на каждый день. Вообще, и обувь, и аксессуары очень благоприятная тема для вышивки — вещи получаются яркими и небанальными, — рассказала о коллекции дизайнер. Орнаменты вдохновлены культурой Африки, а базовым материалом стала демократичная джинсовая ткань.

8. Болеем за наших! Капсульная футбольная коллекция от бренда A La Russe

Если еще не придумали, в чем смотреть завтрашний матч сборных России и Испании, самое время обратить внимание на капсульную коллекцию футболок от A La Russe. В нее вошли три базовые белые модели с различными тематическими принтами и три бейсболки. Преимущество наряда против очевидной для такого случая футбольной формы, конечно, в том, что ходить в минималистичных тишотках можно будет и после чемпионата — хоть каждый день.

9. Gosha Rubchinskiy: первый дроп коллекции осень-зима появится в этот уикенд

Гоша Рубчинский , который весной взволновал своих поклонников сообщением о том, что его бренд прекращает существование (потом выяснилось, что он его просто реорганизует), анонсировал первый дроп из своей осенне-зимней коллекции. Вещи были представлены публике на премьерномпоказе в Екатеринбурге. Туда вошли и спортивные ветровки, созданные совместно с adidas, и свитера с советской символикой, и так любимые дизайнером футбольные шарфы, и, конечно, тренчи из его коллаборации с Burberry. Коллекция поступит в продажу в магазины Dover Streer Market 7 июля.

10. Музей Виктории и Альберта объявил о большой выставке Dior

Лондонский музей Виктории и Альберта анонсировал новую выставку, которая будет посвящена модному дому Dior — Christian Dior: Designer of Dreams (« Кристиан Диор : дизайнер, создающий мечты»). Галерея в последнее время уже провела ряд выставок, посвященных истории моды. В феврале этого года завершилась выставка, посвященная бренду Balenciaga, на которой можно было увидеть более ста уникальных экспонатов, среди которых, конечно, были эскизы и платья. По заявлению музея, проект станет крупнейшей фэшн-выставкой после ретроспективы творчества Александра Маккуина , проведенной в 2015-м. В экспозицию будут включены работы Ив-Сен Лорана, Джона Гальяно и Рафа Симонса — все эти именитые модельеры в свое время работали в Dior. Выставка откроется 2 февраля 2019 года и продлится до 14 июля.

Модель и Кристиан Диор в ателье