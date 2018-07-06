Неделя потребления: новый класс скоростных яхт и британское образование в Подмосковье

Лекция Ильгиза Фазульзянова в Париже

12 июля в парижской школе ювелирного искусства L'Ecole, которая работает в партнерстве с домом Van Cleef & Arpels, ювелир Ильгиз Фазулзянов прочтет лекцию о работе с горячей эмалью. Убедиться в том, что Фазульянов прекрасно разбирается в предмете разговора, позволит выставка изделий бренда Ilgiz F, предваряющая лекцию. Летняя коллекция Blu Barrett

Дизайнеры спортивной линейки итальянского обувного бренда Barrett на этот раз играют с цветом: однотонные кроссовки в этом сезоне дополнены контрастной подошвой. Новый класс Princess Yachts

В этом сентябре на выставке в Каннах верфь Princess Yachts представит яхту R35, первую в новом R-классе. Со скоростным пределом 50 узлов R35 станет самой скоростной яхтой Princess, которая при этом отличается экономичным потреблением топлива. Яхта располагает комфортной каютой с санузлом, а над моторным отсеком разместился просторный лежак. Портативный массажер Bork

Коллекция портативных массажеров Bork пополнилась моделью D601, которая расслабит мышцы вокруг глаз, устранит мелкие морщины и предотвратит появление темных кругов. English Nursery and Primary School открывает новый филиал

Свой шестой детский сад для детей от трех лет и начальную школу English Nursery and Primary School откроет в сентябре на Рублево-Успенском шоссе в КП «Северное Азарово». Ученики ENS полностью погружаются в англоязычную среду, а образовательная программа объединяет британскую и российскую методики обучения, что позволяет детям продолжить образование как в России, так и за рубежом.