12 плетеных сумок, чтобы быть этим летом самой модной

Все модницы в этом сезоне без ума от плетеных аксессуаров, особенно сумок. Во-первых, они мгновенно создают отпускное настроение. Во-вторых, это отличная летняя альтернатива любимому шоперу. Впрочем, плетеными могут быть не только вместительные пляжные модели, для которых этот декор уже банален. Круглые Cult Gaia, чья сильная сторона скорее в красоте, чем в практичности, полюбились всем it-girls еще весной. Соломенный мини-тоут Hereu заменит на вечеринке клатч, равно как и сундучок Nannacay — за яркими аксессуарами отправляйтесь именно к этому бренду. Ну а если не выйдет ограничиться микросумкой, в Zara всегда найдутся все тренды сезона в разных цветах и размерах.