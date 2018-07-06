Декорируем балетки: 9 мастер-классов

1. Балетки с ремешками из цепочек: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара балеток;

— полоска кожи (подходящая по цвету или контрастная);

— цепочки для ремешков и, при желании, цепочки со стразами для украшения;

— пара замочков для бижутерии и кольца для их крепления;

— ножницы;

— прочный клей и кисть.

1. Приклейте цепочки со стразами к толстым цепочкам.

2. Кольцами прикрепите к концам цепочек застёжки.

3. Сделайте из полосок кожи петли и приклейте их к задникам туфель изнутри.

4. Когда клей высохнет, проденьте ремешки из цепочек в петли.

Фото и источник: ispydiy.com 2. Лаковые балетки с пряжкой: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара кожаных балеток;

— лаковая краска-спрей в баллончике;

— декор для пряжек (в данном случае используется украшение для серёг);

— прочный клей;

— газеты.

1. Покройте газетами рабочую поверхность и набейте газетами туфли, если вы не хотите покрасить подкладку. Края можно дополнительно защитить малярным скотчем.

2. Краской из баллончика покрасьте туфли и дайте краске высохнуть.

3. Приклейте пряжки к туфлям. Готово!

Фото и источник: tatertotsandjello.com 3. Туфли с неоновыми носами: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара балеток или туфель;

— малярный скотч;

— неоновая краска в баллончике.

1. Защитите подошву туфель и те части, которые вы не будете красить, скотчем.

2. Нанесите краску из баллончика на носки туфель и дайте краске высохнуть.

3. Снимите скотч. Готово!

Фото и источник: greenweddingshoes.com 4. Съёмный декор для балеток: мастер-класс

Вам потребуется:

— несколько основ для клипс;

— декор на ваш вкус;

— прочный клей.

1. Приклейте декор на основы для клипс.

2. Когда клей высохнет, останется только надеть клипсы на туфли. Вы можете сделать несколько вариантов декора и менять их по желанию или украсить такими клипсами другую обувь, например, босоножки.

Фото и источник: honestlywtf.com 5. Балетки со сменными бантиками: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара балеток;

— кусочек подходящей по цвету кожи или кожзама;

— прочный клей;

— 2 прищепки;

— ткань для бантиков;

— швейная машина и нитки (можно обойтись ручной иголкой и нитками).

1. Вырежьте из кожи две полоски шириной 1-1,5 см и длиной 3-4 см каждая и склейте их в кольца.

2. Приклейте колечки к туфлям, прижав для верности прищепками, как показано на фото.

3. Из ткани сшейте бантики.

4. Проденьте бантики в кольца. Вы можете сделать несколько пар бантиков из разных материалов и менять их в зависимости от желания.

Фото и источник: lemonsqueezyhome.com 6. Лоферы с аппликацией из крупных стразов: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара тканевых или замшевых лоферов;

— набор крупных стразов в форме кристаллов;

— клей для стразов;

— пинцет;

— карандаш.

1. Карандашом наметьте на туфлях схему узора.

2. Приклейте стразы на туфли и дайте клею высохнуть.

Фото и источник: thevaultfiles.com 7. Балетки с вышивкой бисером: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара замшевых или тканевых балеток;

— маркер с самоисчезающей краской;

— стеклярус, бисер разных размеров и цветов;

— нитки для шитья;

— тонкая игла.

1. Сделайте эскиз вышивки и перенесите его на балетки маркером с самоисчезающей краской.

2. Вышивайте цветы и стебли, нанизывая на иголку по 4 бусины.

Фото и источник: Burdastyle

8. Балетки со стразами: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара балеток;

— круглые стразы диаметром 5 мм (примерно 400 штук) и диаметром 2 мм (примерно 150 штук);

— специальный клей для стразов;

— пинцет с острыми кончиками.

1. Большие стразы наклейте на туфли начиная от застежки по направлению к мыскам.

2. Маленькие стразы наклейте только на мыски (на расстоянии от края около 4 см) между большими стразами.

Фото и источник: Burdastyle

9. Балетки с блёстками: мастер-класс

Вам потребуется:

— пара замшевых или тканевых балеток;

— клей-спрей;

— мелкие рассыпные блестки;

— прозрачный лак-спрей;

— старые газеты.

1. В туфли вложить газеты. Рабочее место плотно покрыть газетами.

2. Туфли сбрызнуть клеем и посыпать блестками. Повторять до те пор, пока туфли полностью не покроются блестками.

3. После этого для фиксации сбрызнуть прозрачным лаком и дать полностью высохнуть.

Фото и источник: Burdastyle