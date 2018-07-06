Декорируем балетки: 9 мастер-классов 

1. Балетки с ремешками из цепочек: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара балеток;
— полоска кожи (подходящая по цвету или контрастная);
— цепочки для ремешков и, при желании, цепочки со стразами для украшения;
— пара замочков для бижутерии и кольца для их крепления;
— ножницы;
— прочный клей и кисть.
1. Приклейте цепочки со стразами к толстым цепочкам.
2. Кольцами прикрепите к концам цепочек застёжки.
3. Сделайте из полосок кожи петли и приклейте их к задникам туфель изнутри.
4. Когда клей высохнет, проденьте ремешки из цепочек в петли.
Фото и источник: ispydiy.com 2. Лаковые балетки с пряжкой: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара кожаных балеток;
— лаковая краска-спрей в баллончике;
— декор для пряжек (в данном случае используется украшение для серёг);
— прочный клей;
— газеты.
1. Покройте газетами рабочую поверхность и набейте газетами туфли, если вы не хотите покрасить подкладку. Края можно дополнительно защитить малярным скотчем.
2. Краской из баллончика покрасьте туфли и дайте краске высохнуть.
3. Приклейте пряжки к туфлям. Готово!
Фото и источник: tatertotsandjello.com 3. Туфли с неоновыми носами: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара балеток или туфель;
— малярный скотч;
— неоновая краска в баллончике.
1. Защитите подошву туфель и те части, которые вы не будете красить, скотчем.
2. Нанесите краску из баллончика на носки туфель и дайте краске высохнуть.
3. Снимите скотч. Готово!
Фото и источник: greenweddingshoes.com 4. Съёмный декор для балеток: мастер-класс
Вам потребуется:
— несколько основ для клипс;
— декор на ваш вкус;
— прочный клей.
1. Приклейте декор на основы для клипс.
2. Когда клей высохнет, останется только надеть клипсы на туфли. Вы можете сделать несколько вариантов декора и менять их по желанию или украсить такими клипсами другую обувь, например, босоножки.
Фото и источник: honestlywtf.com 5. Балетки со сменными бантиками: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара балеток;
— кусочек подходящей по цвету кожи или кожзама;
— прочный клей;
— 2 прищепки;
— ткань для бантиков;
— швейная машина и нитки (можно обойтись ручной иголкой и нитками).
1. Вырежьте из кожи две полоски шириной 1-1,5 см и длиной 3-4 см каждая и склейте их в кольца.
2. Приклейте колечки к туфлям, прижав для верности прищепками, как показано на фото.
3. Из ткани сшейте бантики.
4. Проденьте бантики в кольца. Вы можете сделать несколько пар бантиков из разных материалов и менять их в зависимости от желания.
Фото и источник: lemonsqueezyhome.com 6. Лоферы с аппликацией из крупных стразов: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара тканевых или замшевых лоферов;
— набор крупных стразов в форме кристаллов;
— клей для стразов;
— пинцет;
— карандаш.
1. Карандашом наметьте на туфлях схему узора.
2. Приклейте стразы на туфли и дайте клею высохнуть.
Фото и источник: thevaultfiles.com 7. Балетки с вышивкой бисером: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара замшевых или тканевых балеток;
— маркер с самоисчезающей краской;
— стеклярус, бисер разных размеров и цветов;
— нитки для шитья;
— тонкая игла.
1. Сделайте эскиз вышивки и перенесите его на балетки маркером с самоисчезающей краской.
2. Вышивайте цветы и стебли, нанизывая на иголку по 4 бусины.
Фото и источник: Burdastyle
8. Балетки со стразами: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара балеток;
— круглые стразы диаметром 5 мм (примерно 400 штук) и диаметром 2 мм (примерно 150 штук);
— специальный клей для стразов;
— пинцет с острыми кончиками.
1. Большие стразы наклейте на туфли начиная от застежки по направлению к мыскам.
2. Маленькие стразы наклейте только на мыски (на расстоянии от края около 4 см) между большими стразами.
Фото и источник: Burdastyle
9. Балетки с блёстками: мастер-класс
Вам потребуется:
— пара замшевых или тканевых балеток;
— клей-спрей;
— мелкие рассыпные блестки;
— прозрачный лак-спрей;
— старые газеты.
1. В туфли вложить газеты. Рабочее место плотно покрыть газетами.
2. Туфли сбрызнуть клеем и посыпать блестками. Повторять до те пор, пока туфли полностью не покроются блестками.
3. После этого для фиксации сбрызнуть прозрачным лаком и дать полностью высохнуть.
Фото и источник: Burdastyle