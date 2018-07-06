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5 летних вещей, в которых можно будет ходить и осенью
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5 летних вещей, в которых можно будет ходить и осенью 

SNCmedia.ru 40 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Платье-рубашка
Платье-рубашка завоевала себе почетное место в коллекциях многих дизайнеров. Летом мы носим их с кедами, шлепанцами и сандалиями, а осенью они вполне прекрасно будут смотреться с высокими сапогами и ботфортами. А еще под них можно надеть водолазку, чтобы уж точно было тепло и модно.
Темный деним
Оду любви темному дениму пропела Мария Грация Фьюри в Dior, а после эта песня стала настоящим хитом и заполнила как полки всевозможных магазинов, так и гардеробы передовых модниц. Естественно, цвет индиго останется актуальным следующей осенью, поэтому любые ваши вложения в темный деним точно окупятся в следующем сезоне.
Красный
Купите на распродаже красное платье в бельевом стиле и носите его осенью с объемным вязаным свитером в тон, добавив к луку грубые ботинки на шнурке или ботильоны-носки, обернув вокруг талии широкий ремень и приправив образ вашей счастливой улыбкой.
Юбка-карандаш
Если этой вещи все еще нет в вашем гардеробе, то мы не знаем, что вы делаете. Во-первых, это вечная классика — основа базового гардероба. Во-вторых, именной это классике подарили новое дыхание модные Дома в 2018 году, воскресив лучшие воспоминания и представления о таких вещах. В-третьих, с юбкой-карандаш можно создать множество стильных аутфитов, которые подойдут как для лета, так и для осени. Нужны еще аргументы?
Белые джинсы
Тренд только для тех, кто не боится испачкать свои белоснежные джинсы, пройдя пару метров под проливным дождем. Вообще, белые джинсы даже круче смотрятся с осенними и зимними вещами, чем с летними. Поэтому мы не паникуем и смело создаем лук с винтажной футболкой или свитером, объемной кожаной курткой и черным ботильонами на каблуке. Нам такое по душе, а вам?
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