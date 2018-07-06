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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Жанны Эппле, в которых ей лучше не выходить из дома
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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Жанны Эппле, в которых ей лучше не выходить из дома 

SNCmedia.ru 26 минут назад
Жанна, конечно, человек-подстава. Поздравляя с днем рождения подругу, выставила фоточку, на которой они обе выглядят как участницы программы «Модный приговор». Будь мы на месте ведущего fashion-шоу, приговорили бы Жанну к пожизненному запрету на этот аутфит, в котором неудачно подобрано абсолютно все.
2  Здесь плохо видно, но не заметить платье-платок, расписанное под хохлому, можно и невооруженным глазом. Такие платочки с удовольствием носили наши бабушки, но мода на них, к счастью, пока не вернулась. Надеемся, и не вернется.
3  Еще одно платье-платок. На этот раз солнечного желтого цвета и с интересными сапожками, повторяющими узор на ткани. Просто праздник какой-то. Поначалу мы уж было решили, что такой экстравагантный образ понадобился Жанне для роли, но нет. Кстати, подписчикам актрисы наряд очень даже понравился. Или же она загипнотизировала их своими стройными ногами?
4  Давайте признаем: мятое платье цвета лосося мало кому придется к лицу. А если оно еще неправильной длины и неподходящего кроя, ситуация становится совсем плачевной. Примерно, как на этом фото.
5  Честно говоря, в данном случае нам сильнее всего жаль выдру. Из облезлой шкурки бедного животного сшили крайне странный жилет, да еще и надели его поверх бесформенного спортивного костюма. В общем, полный anti-fashion, даже комментировать не хочется.
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