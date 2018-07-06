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Модный провал Ирины Хакамады: «Надела первое, что попалось под руку»
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Модный провал Ирины Хакамады: «Надела первое, что попалось под руку» 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Хакамада с другом Кириллом Коваленко
Фото: instagram.com/irina_hakamada
Недавно в Гоголь-центре состоялась премьера фильма «Пылающий» корейского режиссера Ли Чхан-дона. Показ посетила Ирина Хакамада, написав положительный отзыв о фильме в своем Инстаграме. А вот какой отзыв оставит об образе Ирины наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Всегда одетая с иголочки Ирина Хакамада решила выйти из зоны комфорта и отказалась от привычного минималистичного стиля. Ирина выбрала ультрамодную джинсу с декоративными вставками, вот только выбор этот ее не украсил. На джинсах скини некрасиво растянуты колени да и сидят они неидеально. Мятая куртка oversize тоже смотрится небрежно. Принт на футболке дополнительно утяжелил образ — здесь и без него хватает деталей. К сожалению, Ирина выглядит так, будто надело первое, что попалось под руку.
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