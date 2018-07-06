Модный провал Ирины Хакамады: «Надела первое, что попалось под руку»

Фото: instagram.com/irina_hakamada

Недавно в Гоголь-центре состоялась премьера фильма «Пылающий» корейского режиссера Ли Чхан-дона . Показ посетила Ирина Хакамада, написав положительный отзыв о фильме в своем Инстаграме. А вот какой отзыв оставит об образе Ирины наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Всегда одетая с иголочки Ирина Хакамада решила выйти из зоны комфорта и отказалась от привычного минималистичного стиля. Ирина выбрала ультрамодную джинсу с декоративными вставками, вот только выбор этот ее не украсил. На джинсах скини некрасиво растянуты колени да и сидят они неидеально. Мятая куртка oversize тоже смотрится небрежно. Принт на футболке дополнительно утяжелил образ — здесь и без него хватает деталей. К сожалению, Ирина выглядит так, будто надело первое, что попалось под руку.