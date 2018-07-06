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Шелк, кружево и сетка: 13 сексуальных образов для особенного вечера
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Шелк, кружево и сетка: 13 сексуальных образов для особенного вечера 

Harper’s Bazaar 20 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Российский деми-кутюр-бренд L’Enigme существует только два года, но уже успел обзавестись постоянными клиентами в лице Светланы Ходченковой, Веры Брежневой и Елены Темниковой. Креативный директор Елена Лесс уделяет особое внимание качеству каждой модели: выверенные лекала, европейские ткани и дорогая фурнитура — вот что нужно искать у L’Enigme. Уважения заслуживает философия бренда: из этических соображений марка никогда не будет использовать материалы из натуральной кожи и меха, а часть выручки идет в Благотворительный фонд помощи и реабилитации пострадавших бездомных животных.
Последняя осенне-зимняя коллекция построена на контрасте минималистичных форм и изысканного декора, цветов, фактур и материалов. Сочетание оттенка слоновой кости и белоснежного шелка и льна подчеркивает силуэт, а черное кружево и шерсть — структурные линии кроя.
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