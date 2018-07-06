Шелк, кружево и сетка: 13 сексуальных образов для особенного вечера

Российский деми-кутюр-бренд L’Enigme существует только два года, но уже успел обзавестись постоянными клиентами в лице Светланы Ходченковой, Веры Брежневой Елены Темниковой . Креативный директор Елена Лесс уделяет особое внимание качеству каждой модели: выверенные лекала, европейские ткани и дорогая фурнитура — вот что нужно искать у L’Enigme. Уважения заслуживает философия бренда: из этических соображений марка никогда не будет использовать материалы из натуральной кожи и меха, а часть выручки идет в Благотворительный фонд помощи и реабилитации пострадавших бездомных животных.

Последняя осенне-зимняя коллекция построена на контрасте минималистичных форм и изысканного декора, цветов, фактур и материалов. Сочетание оттенка слоновой кости и белоснежного шелка и льна подчеркивает силуэт, а черное кружево и шерсть — структурные линии кроя.