Лучшие украшения с Недели высокой моды в Париже осень-зима 2018

Первая наша реакция при просмотре коллекций с недели высокой моды: хочется решительно все, от сказочных платьев современных принцесс и икон стиля до незаметных на фотографиях в полный рост украшений и аксессуаров. Прошедшая буквально только что в Париже Неделя высокой моды осень-зима 2018 не забыла оставить нам свой wow-эффект, поэтому теперь мы никак не можем прекратить фантазировать и мечтать, что из увиденного на показах мы «похитили» бы себе в коллекцию. На очереди украшения — необычные, смелые и, как всегда, шикарные.

Серьга с жемчугом

Не серьга, а картина в стиле романтизма XVIII века. Обратите внимание, как Christian Dior делают изящные украшения без пафоса с расчетом на молодую аудиторию, а хотят их решительно все.

Christian Dior Haute Couture, осень-зима 2018

Ожерелье с бриллиантами и изумрудами

Сумели разглядеть украшение на шею или отвлеклись на декор и цветочный принт? Ювелирная марка Chopard «одолжила» Giambattista Valli три дорогущих ожерелья для показа, чтобы величественно прекрасные наряды работы мистера Валли стали еще роскошнее в свете бриллиантов и изумрудов.

Giambattista Valli Haute Couture, осень-зима 2018

Серьга с волосами

Жан-Поль Готье всегда добавляет в свои шоу толику провокации, чтобы вокруг вещей рождались споры, дискуссии и эмоции. Например, тенденцию с одной сережкой дизайнер обыграл вот так: каждой модели досталось по одному украшению с волосами под цвет ее собственных волос.

Jean Paul Gaultier Haute Couture, осень-зима 2018

Браслеты на кисть руки

Новинка в мире украшений, которая очень подходит стилистике Givenchy. Этот французский дом моды любит чистые линии и монументальные силуэты, поэтому и украшения, синонимичные его стилю, по определению должны быть величественными.

Givenchy Haute Couture, осень-зима 2018

Крупные кольца

К пестрым платьям Schiaparelli другие украшения не подойдут — нужно что-то игривое, театральное и уж точно не на каждый день. И обратите внимание, как здорово эти кольца выглядят с маникюром без покрытия, учитывая, что речь идет о вечернем наряде.

Schiaparelli Haute Couture, осень-зима 2018

Колье-шарф

Соскучились по ожерельям в виде ошейников, но только без всяких там уклонов в БДСМ-эстетику? Вот вам пример от Viktor & Rolf, когда чокер превращается в первоклассное вечернее украшение, а кристаллы сверкают не хуже бриллиантов.

Viktor & Rolf Haute Couture, осень-зима 2018

Серьга со стразами

Нам безумно нравится этот образ до каждой отдельной детали: обратите внимание, как серьги с диско-шарами выступают «в хоре» вместе с пуговицами на пиджаке. И если уж действительно решаться на одну серьгу вместо эффектной пары, то такое сверкающее украшение, что называется, за двоих справится.

Alexandre Vauthier Haute Couture, осень-зима 2018

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