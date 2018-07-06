«Снимите этот чайник!»: головной убор Тины Канделаки стал причиной глума

Тина Канделаки , всегда отличавшаяся изысканным чувством стиля, представила публике новый броский наряд. И все бы ничего, если бы не нелепая шляпка, которая не только испортила все благоприятное впечатление от выхода телеведущей, но и поставила под сомнение ее вкус — а подобных промашек критики не прощают.

Телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки в силу своей профессии посещает множество важных мероприятий, на каждом из которых должна быть на высоте. И хотя звезда всегда отличалась превосходным вкусом и регулярно делилась с поклонниками интересными образами, однако на этот раз Тина знатно села в лужу. Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» отправилась в ресторан с чеченским меню, чтобы в честь двухсотлетия города Грозный разузнать все о национальной кухне страны. И для своего знакомства с застольными обычаями Канделаки выбрала смелый и яркий образ, который, увы, не удался.

Розовый жакет, фиолетовая рубашка и красные брюки, возможно, могли бы произвести приятное впечатление на публику, если бы не оригинальная шляпка, которая и стала поводом для массы острот со стороны обывателей. Чудная форма головного убора напомнила модным критикам шапочку для плавания, сотейник и прочие кухонные атрибуты, и публика задалась вопросом — отчего из всего обилия красивых и стильных шляп Тина Канделаки остановила свой выбор именно на этой нелепой дизайнерской задумке? «Тина, стилиста Вашего на мыло! А Вы красотка!» «Что это за кастрюлька на голове?» «Плавательная шапочка сюда не подходит. Это просто смешно. А в мире же есть столько красивых шляп» «Ваши головные уборы уже не в первый раз прибавляют вам этак не мало лет, вы мила, но ваш стилист — это что-то ужасное, меняйте его уважаемая Тина» «О ужас. Снимите этот чайник с головы» «Вспоминается фраза, что у каждого в детстве была дурацкая шапка» «Что у вас на голове за тюрбан?» — не унимались пользователи сети.

Впрочем, по всей видимости Тина Канделаки не дружит ни с какими головными уборами. К примеру, ранее теледива решила дополнить свой образ чалмой, однако поклонники такой модный эксперимент сочли крайне неудачным.