11 летних макси-платьев на все случаи жизни 

Лето — это холодный лимонад на веранде любимого кафе, долгие прогулки по вечернему городу и удобное лёгкое платье! Стилисты Wildberries, KupiVIP и аутлета «Белая дача» составили для ok-magazine.ru топ-лист самых эффектных и актуальных платьев этого сезона.
Струящееся платье Versace Collection
Абсолютно летний — легкая ткань, солнечная расцветка — и универсальный вариант, который подойдет практически любой девушке.
Цена на KupiVIP 31 890 руб.
Хлопковое платье Olivegrey
Натуральная ткань позволит телу дышать, а прикрытые плечи не дадут замерзнуть прохладным летним вечером в парке.
Цена на KupiVIP 4 990 руб.
Платье Emporio Armani
Это вечерний вариант: в таком приятно выпить вечером бокальчик на веранде в ресторане с любимым человеком.
Цена на KupiVIP 53 990 руб.
Платье-тренч &Berries
Самая актуальная тенденция этого лета — платье-тренч, сочетайте с босоножками и мюлями на небольшом каблуке.
Цена на Wildberries около 3 600 руб.
Платье с принтом Akhmadullina Dreams
Крупные цветы никогда не выходят из моды, в этом году фаворит — принт орхидеи и пальмовых листьев.
Цена на Wildberries около 8 600 руб.
Платье в стиле бохо MANGO
Стиль бохо популярен каждый год, особенно в сезон фестивалей и загородных вечеринок.
Цена на Wildberries 3 999 руб.
Платье для смелых Morgan
Платье в викторианском стиле — отличный вариант для вечерних светских мероприятий.
Цена на Wildberries около 5 300 руб.
Яркое легкое платье Top Secret
Яркое и жизнерадостное макси-платье незаменимо в путешествиях и в долгих пеших прогулках.
Цена на Wildberries около 2 270 руб.
Коралловое платье MANGO
Коралловый — один из самых востребованных летних цветов. Носите с белыми кедами или сандалиями на пляж или на прогулку.
Цена в Outlet Village Белая Дача с учетом Summer Sale — 3 999 руб.
Ярко-розовое платье MANGO
Для тех, кто любит поярче и посмелее — струящийся наряд на все случаи жизни.
Цена в Outlet Village Белая Дача с учетом Summer Sale — 5 999 руб.
Платье в клетку Tommy Hilfiger
Легкое платье с узнаваемым принтом на тонких бретелях — то, что выбрала бы Джиджи Хадид.
Цена в Outlet Village Белая Дача с учетом Summer Sale — 10 143 руб.