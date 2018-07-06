11 летних макси-платьев на все случаи жизни

Лето — это холодный лимонад на веранде любимого кафе, долгие прогулки по вечернему городу и удобное лёгкое платье! Стилисты Wildberries, KupiVIP и аутлета «Белая дача» составили для ok-magazine.ru топ-лист самых эффектных и актуальных платьев этого сезона.

Струящееся платье Versace Collection

Абсолютно летний — легкая ткань, солнечная расцветка — и универсальный вариант, который подойдет практически любой девушке.

Цена на KupiVIP 31 890 руб.

Хлопковое платье Olivegrey

Натуральная ткань позволит телу дышать, а прикрытые плечи не дадут замерзнуть прохладным летним вечером в парке.

Цена на KupiVIP 4 990 руб.

Платье Emporio Armani

Это вечерний вариант: в таком приятно выпить вечером бокальчик на веранде в ресторане с любимым человеком.

Цена на KupiVIP 53 990 руб.

Платье-тренч &Berries

Самая актуальная тенденция этого лета — платье-тренч, сочетайте с босоножками и мюлями на небольшом каблуке.

Цена на Wildberries около 3 600 руб.

Платье с принтом Akhmadullina Dreams

Крупные цветы никогда не выходят из моды, в этом году фаворит — принт орхидеи и пальмовых листьев.

Цена на Wildberries около 8 600 руб.

Платье в стиле бохо MANGO

Стиль бохо популярен каждый год, особенно в сезон фестивалей и загородных вечеринок.

Цена на Wildberries 3 999 руб.

Платье для смелых Morgan

Платье в викторианском стиле — отличный вариант для вечерних светских мероприятий.

Цена на Wildberries около 5 300 руб.

Яркое легкое платье Top Secret

Яркое и жизнерадостное макси-платье незаменимо в путешествиях и в долгих пеших прогулках.

Цена на Wildberries около 2 270 руб.

Коралловое платье MANGO

Коралловый — один из самых востребованных летних цветов. Носите с белыми кедами или сандалиями на пляж или на прогулку.

Цена в Outlet Village Белая Дача с учетом Summer Sale — 3 999 руб.

Ярко-розовое платье MANGO

Для тех, кто любит поярче и посмелее — струящийся наряд на все случаи жизни.

Цена в Outlet Village Белая Дача с учетом Summer Sale — 5 999 руб.

Платье в клетку Tommy Hilfiger

Легкое платье с узнаваемым принтом на тонких бретелях — то, что выбрала бы Джиджи Хадид.

Цена в Outlet Village Белая Дача с учетом Summer Sale — 10 143 руб.