Долой гламур: Елена Летучая произвела фурор, пересев на мотоцикл

@elenapegasДолой гламур: Елена Летучая произвела фурор, пересев на мотоциклЕлену Летучую (39) привыкли видеть на каблуках и в элегантных платьях. Телеведущая считается одной из самых стильных в отечественном шоу-бизнесе, у нее практически не бывает модных промахов. Даже самые строгие критики признают это. Летучая, в свою очередь, подчеркивает, что всегда готова к экспериментам, в том числе модным. Так, для отпуска теледива примерила образ байкерши. Елена вместе с мужем отправилась в Прагу на мотоцикле. Не самая банальная идея для отпуска! Всего 1900 километров и супруги доберутся до одного из красивейших европейских городов.

Летучая показала фолловерам, как они с супругом покидают Москву. Оба в кожаных костюмах и шлемах. Напомним, Елена и ее муж Юрий Асташенков поженились в августе 2016 году. Молодожены устроили празднество для близких и друзей на греческом острове Санторини. Путешествие на байке для них не первое, например, в прошлом году они ездили в Латвию. Фолловеры заверили Летучую, что ей к лицу байкерский стиль, а ее муж выглядит, как заправский рокер: «Здорово, когда муж такой не домосед. А еще очень скромный и спокойный. Нравится ваша пара!», «Лена, вы прекрасны! И муж у вас симпатяга! Хорошего путешествия!».

А тем временем 47-летняя Алена Хмельницкая перестала скрывать молодого возлюбленного.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 4 Июл 2018 в 5:44 PDT