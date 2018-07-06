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Лебединое озеро исполнят в одежде екатеринбургских дизайнеров
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Лебединое озеро исполнят в одежде екатеринбургских дизайнеров 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Зрителю предлагается взглянуть на классический танец под новым углом — артисты выступят не в традиционных пачках и колготках, а в повседневной одежде: спортивных костюмах, рубашках, офисных платьях. Гала-концерты в театре Оперы и балета состоятся 7 и 8 июля.
Наряды создавали дизайнеры Анна Мамаева, Елена Трубецкова (многим зрителям она знакома как солистка Урал Балета), Никита Баранов и бренды Yulia Skalatskaya, so.simple.store и SHIZM.
«Вячеслав Самодуров, автор проекта, дал нам абсолютную свободу в плане цвета и формы, — рассказывает Никита Баранов, дизайнер костюмов для партий из постановок «Кармен» и «Пламя Парижа». — Единственное, чего он хотел, это чтобы одежда была современная. Для «Пламени Парижа» я выбрал три основных цвета — синий, белый и красный. На партнёре будет джинсовая рубашка с надписью на спине «Свобода, равенство и братство» на французском языке. А на партнёрше — две рубашки — белая и красная, которые переходят в мини-платье. Ну и конечно, чёрные колготки и пуанты, это вообще моя слабость. Тонкие балетные ноги в них смотрятся очень красиво».
Основная сложность работы была в том, что артисты ждали пачек, блёсток и перьев. Танцевать в джинсовых рубашках и спортивных штанах многие были не готовы.
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