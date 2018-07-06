«Держи домашку, только не списывай точь‐в‐точь». Егор Крид едва не превратился в Джастина Бибера

Вдохновляться образами кумиров свойственно многим, но иногда подражание переходит все границы и становится копированием. На таком грешке попался известный российский исполнитель Егор Крид . Публикация артиста в Instagram набрала массу негативных комментариев. Поклонники обвиняют любимого певца в копировании имиджа Джастина Бибера . В разговоре с «360» PR‐служба лейбла Black Star не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть подозрения.

«Импортозамещение»

Певцы Егор Крид и Джастин Бибер — любимцы девочек в разных странах. Многие поклонники отмечали, что творчество россиянина Егора смахивает на песни канадца Джастина. В последнее время фанаты все чаще говорят о том, что и внешне Крид пытается повторить имидж англоязычного коллеги.

4 июля Егор выложил в Instagram фотографию и похвалился новым цветом волос.

Наверняка, певец и сам не ожидал, насколько негативной окажется реакция поклонников. Видимо, новый имидж стал последней каплей в чаше терпения слушателей. Комментарии всколыхнула едкая критика.

«Мне одно кажется что это фото было на страничке Джастина Бибера?»

«Тебе до JB, как пешком до Антарктиды (JB — Джастин Бибер — прим.). Тебе самому не стремно копировать JB?»

«Бибер на минималах».

«Вдохновился Бибером?»

На совпадение обратил внимание и модный блогер Олег Шаран. В своем Facebook он опубликовал насмешливый пост, в котором обвинил лейбл Black Star, которому принадлежит Егор Крид, в «штамповке поддельных селебрити».

Источник фото: телеканал «360»

Комментарии, ожидаемо, соответствуют тону публикации. Без улыбки их читать невозможно.

«360» решил сам разобраться — действительно ли Крид скопировал имидж Бибера, или все это совпадение? Мы связались с PR-менеджером Black Star Максимом Задворновым. Собеседник ответил, что лейбл не дает комментарии по этому вопросу. На уточняющий вопрос о том, будет ли Black Star публиковать какие-то официальные сообщения, Задворнов ответил: «Нет, конечно же».

Плагиат на королевском уровне

В марте этого года фешн-скандал произошел там, где его не ждали — на свадьбе принца Кристиана Ганноверского и перуанской модели Алессандры де Осмы. Оказалось, что невеста почти целиком скопировала образ герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон

Источник фото: соцсети

Оба платья отличает большое количество кружева, которое начинается на декольте и рукавах и продолжается по всей юбке. Также у подвенечных нарядов длинный шлейф, который необходимо поддерживать сзади. Венчают головы невест изящные диадемы, которые придерживают фату.

Стоит отметить, что и Кейт Миддлтон не без греха: во время свадьбы фешн-блогеры заявили, что роскошный наряд невесты что-то смутно напоминает. Ответ нашелся очень быстро. Оказалось, в похожем платье замуж за князя Монако Ренье III выходила Грейс Келли.

Источник фото: Wikimedia

Не единственное, но эксклюзивное

Курьезный случай произошел в апреле 2018 года с телеведущей Ольгой Бузовой. Девушка вышла в свет в роскошном золотом платье и решила похвастаться благополучием перед поклонниками. Она заявила, что наряд специально для нее придумал дизайнер Валентин Юдашкин , и что такого платья нет больше ни у кого в мире, поскольку его цена — пять с половиной миллионов рублей. Но Ольга забыла, что в таком же туалете на публике уже появлялась экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова . По удивительному стечению обстоятельств у девушек совпали не только «эксклюзивные» платья, но и макияж и стиль обуви. Поклонники подняли Бузову на смех и заявили, что она донашивает вещи за Котовой.

Источник фото: соцсети

Приблизиться к кумиру

Мелания Трамп, жена президента США Дональда Трампа , не раз заявляла, что примером для подражания считает супругу американского лидера Джона Кеннеди Жаклин . Степень восхищения Мелании женой 35-го президента США стала понятна во время инаугурации Трампа 20 января 2017 года. На событии первая леди появилась в наряде, похожем на тот, в который облачилась Жаклин Кеннеди в день инаугурации своего мужа в 1961 году.

Мелания, как и Джеки, выбрала для этого важного дня голубое пальто с воротником-стойкой и рукавами длиной три четверти, а ансамбль дополнили голубые туфли-лодочки и высокие голубые перчатки.

Забытая девичья классика

Единственная звезда, которая не постеснялась признаться в копировании чужого образа, — это Кендалл Дженнер . В 2016 году, когда ей исполнился 21 год, американская модель и одна из сестер Ким Кардашьян появилась на публике в наряде, точно повторяющем знаменитый туалет 2002 года Пэрис Хилтон . Для того, чтобы найти похожее платье, стилисту Кендалл пришлось попотеть: сорочку, расшитую кристаллами Swarovski, пришлось заказывать у бренда LaBourjoisie. В итоге незамысловатое платье обошлось имениннице в девять тысяч долларов — почти 600 тысяч рублей.

Источник фото: соцсети