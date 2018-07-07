«Такая толстая стала»: актриса Лив Тайлер удивила поплывшей фигурой 

Звезда «Армагеддона» и «Властелина колец» американская красавица Лив Тайлер сильно расстроила своих поклонников, когда появилась в Париже на неделе моды в довольно неприглядном виде и с парой-тройкой лишних килограммов.
Лив Тайлер известна не только своим актерским талантом и фамилией отца рок-музыканта, но и благодаря непревзойденному чувству стиля, которое она демонстрирует из года в год, появляясь на красных дорожках светских мероприятий. Кинодива не зря славится своим классическим стилем, которому не стала изменять и в этот раз, появившись на улице перед приемом Vogue в Париже в шикарном монохромном платье от Givenchy, чьей музой она является уже довольно долгое время. Дополнили звездный образ красавицы гладко зачесанные назад темные волосы и макияж с акцентом на губах.
Но, как известно, что нравится одним, у других вызывает лишь негатив и отторжение. Так, снимки эльфийской красавицы, попавшие в социальные сети, были безжалостно раскритикованы интернет-сообществом, назвавшим статную Лив слишком «грузной». Впрочем, нашлись даже те, кто всерьез заподозрил 41-летнюю Тайлер в беременности.
«Ой! Что с ней? Такая толстая стала» «Сильно пополнела» «Может беременна?» «Потолстела прям сильно» «И эта небось собирается рожать еще одного», — писали интернет-пользователи под снимками Лив в социальных сетях. Но, несмотря на разгромную критику в адрес Лив Тайлер, куда больше критических замечаний получила темнокожая модель Наоми Кэмпбелл, появившаяся на том же приеме в прозрачном мини-платье и без нижнего белья.