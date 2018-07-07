«Такая толстая стала»: актриса Лив Тайлер удивила поплывшей фигурой

Звезда «Армагеддона» и «Властелина колец» американская красавица Лив Тайлер сильно расстроила своих поклонников, когда появилась в Париже на неделе моды в довольно неприглядном виде и с парой-тройкой лишних килограммов.

Лив Тайлер известна не только своим актерским талантом и фамилией отца рок-музыканта, но и благодаря непревзойденному чувству стиля, которое она демонстрирует из года в год, появляясь на красных дорожках светских мероприятий. Кинодива не зря славится своим классическим стилем, которому не стала изменять и в этот раз, появившись на улице перед приемом Vogue в Париже в шикарном монохромном платье от Givenchy, чьей музой она является уже довольно долгое время. Дополнили звездный образ красавицы гладко зачесанные назад темные волосы и макияж с акцентом на губах.

Но, как известно, что нравится одним, у других вызывает лишь негатив и отторжение. Так, снимки эльфийской красавицы, попавшие в социальные сети, были безжалостно раскритикованы интернет-сообществом, назвавшим статную Лив слишком «грузной». Впрочем, нашлись даже те, кто всерьез заподозрил 41-летнюю Тайлер в беременности.