Селена Гомес показала, как носить наряды ретро

Певица примерила стильный комплект в актуальном стиле ретро.

Не так давно Селена Гомес была раскритикована недоброжелателями, мол, набрала десяток лишних кило и перестала быть идеальной. Однако, судя по последним снимкам, актриса находится в отличной форме, пусть от привычной худобы не осталось и следа.

Свои новые формы актриса и певица продемонстрировала на премьере анимационного фильма «Монстры на каникулах — 3: Море зовет». Специально для красной ковровой дорожки Селена выбрала роскошный комплект в винтажном стиле. Наряд состоял из кроп-топа и юбки-макси А-силуэта с завышенной линией талии. Принт «гжель» оказался очень к лицу звезде!

Образ дополняли роскошные аксессуары: серебристый клатч и босоножки. Однако наряд отлично смотрелся бы и с кедами или сандалиями — вполне в духе последних летних трендов!

В качестве эффектного акцента Гомес выбрала драгоценности от Tiffany & Co. : платиновые серьги-хупы с бриллиантами и золотая подвеска-крестик с бриллиантами. Образ получился сдержанным и в то же время с легким налетом ретро.

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

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