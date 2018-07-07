Ещё
Селена Гомес показала, как носить наряды ретро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомес показала, как носить наряды ретро 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Певица примерила стильный комплект в актуальном стиле ретро.
Не так давно Селена Гомес была раскритикована недоброжелателями, мол, набрала десяток лишних кило и перестала быть идеальной. Однако, судя по последним снимкам, актриса находится в отличной форме, пусть от привычной худобы не осталось и следа.
Свои новые формы актриса и певица продемонстрировала на премьере анимационного фильма «Монстры на каникулах — 3: Море зовет». Специально для красной ковровой дорожки Селена выбрала роскошный комплект в винтажном стиле. Наряд состоял из кроп-топа и юбки-макси А-силуэта с завышенной линией талии. Принт «гжель» оказался очень к лицу звезде!
Образ дополняли роскошные аксессуары: серебристый клатч и босоножки. Однако наряд отлично смотрелся бы и с кедами или сандалиями — вполне в духе последних летних трендов!
В качестве эффектного акцента Гомес выбрала драгоценности от Tiffany & Co. : платиновые серьги-хупы с бриллиантами и золотая подвеска-крестик с бриллиантами. Образ получился сдержанным и в то же время с легким налетом ретро.
Селена Гомес
Селена Гомес
Селена Гомес
Селена Гомес
Селена Гомес
10 сексуальных звезд, которые никогда не носят мини
Звезды, которые резко изменили имидж и стали секси
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Вверх ногами: дизайнеры создали самые странные шорты в истории Пенелопа Крус показала очень худые ноги в мини Миссис Макрон совершила первый модный провал
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «После школы меня украли замуж»24
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать17
Боня показала личное фото с новым мужчиной3
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение