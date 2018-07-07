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Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни
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Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни 

Fraufluger.ru 4 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Two-piece set или костюмы-двойки — любимцы всех знаменитостей планеты. Их удобство заключается в том, что нет необходимости тратить много времени на выбор каждой детали образа. Если выберете костюм себе по душе, вам останется только подобрать к нему обувь и аксессуары, и вуаля, вы готовы покорять мир!Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизниПижамный костюм
Несмотря на то, что пижамный стиль давно уже  уверенно чувствует себя в топах модных мировых трендов, все же многие девушки
находят для себя этот стиль чрезмерно смелым и не решаются выйти в таком виде в  свет. Косых взглядов бояться не стоит, берите пример с Джиджи Хадид и собирайте
тысячи комплиментов.
Джинсовый костюм В этом случае ваша фантазия может
отправляться в свободное плавание! Хотите выглядеть более женственно — надевайте
юбку, хотите более дерзко — джинсы. Главное, чтобы цвет джинсы низа и верха
совпадал, как у Рианны.
Классический костюм
Девушка в  классическом костюме прекрасна как ни крути, а когда это костюм-двойка с  удлиненным блейзером, все становится ещё прекрасней, чем было. Виктория Бекхэм,
например, отдала предпочтение серому длинному пиджаку и брюкам такого же цвета, и не ошиблась!
Вечерний костюм
Для вечернего выхода
идеально подойдёт двойка из топа и юбки-миди. Если фигура позволяет, то вы  только подчеркнёте её достоинства и при этом не будете выглядеть вульгарно,
прям как Каролина Даур.
Спортивный костюм
Сейчас спортивные костюмы — новый тренд,
который уже вышел за пределы дома и дачных пикников. Теперь их можно и нужно
носить в повседневной жизни, а в том случае, если формат позволяет, то  нарядиться в такой костюм можно и на вечеринку. На Каре, например, отличный
вариант женственного и в то же время очень комфортного комплекта.
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