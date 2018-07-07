Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни

Two-piece set или костюмы-двойки — любимцы всех знаменитостей планеты. Их удобство заключается в том, что нет необходимости тратить много времени на выбор каждой детали образа. Если выберете костюм себе по душе, вам останется только подобрать к нему обувь и аксессуары, и вуаля, вы готовы покорять мир!Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизниПижамный костюм

Несмотря на то, что пижамный стиль давно уже уверенно чувствует себя в топах модных мировых трендов, все же многие девушки

находят для себя этот стиль чрезмерно смелым и не решаются выйти в таком виде в свет. Косых взглядов бояться не стоит, берите пример с Джиджи Хадид и собирайте

тысячи комплиментов.

Джинсовый костюм В этом случае ваша фантазия может

отправляться в свободное плавание! Хотите выглядеть более женственно — надевайте

юбку, хотите более дерзко — джинсы. Главное, чтобы цвет джинсы низа и верха

Классический костюм

Девушка в классическом костюме прекрасна как ни крути, а когда это костюм-двойка с удлиненным блейзером, все становится ещё прекрасней, чем было. Виктория Бекхэм

например, отдала предпочтение серому длинному пиджаку и брюкам такого же цвета, и не ошиблась!

Вечерний костюм

Для вечернего выхода

идеально подойдёт двойка из топа и юбки-миди. Если фигура позволяет, то вы только подчеркнёте её достоинства и при этом не будете выглядеть вульгарно,

прям как Каролина Даур.

Спортивный костюм

Сейчас спортивные костюмы — новый тренд,

который уже вышел за пределы дома и дачных пикников. Теперь их можно и нужно

носить в повседневной жизни, а в том случае, если формат позволяет, то нарядиться в такой костюм можно и на вечеринку. На Каре, например, отличный

вариант женственного и в то же время очень комфортного комплекта.

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