Летний дресс-код: как одеться в офис стильно, ярко и легко

Рубашка в вертикальную полоску

Этот предмет гардероба можно смело внести в список вещей must-have, потому что он поможет создать огромное количество комбинаций как для офисного, так и для городского лука. Контрастная вертикальная полоска не только выделит вас среди сотрудниц, приходящих на работу в однотонных рубашках, но и вытянет силуэт. Молочно-белые джинсы или кюлоты пастельного оттенка сделают образ стильным, но при этом подходящим для офисов с умеренно строгим дресс-кодом. Горчичные брюки или чиносы

Опция для тех, кто любит насыщенные цвета и не признает серости. Главное, о чем стоит помнить: такие брюки должны оставаться самым броским элементом аутфита. Поэтому лучше всего сочетать их с черным топом, рубашкой или блузой с ненавязчивым принтом (горох, клетка, узкая полоска). Аксессуары и обувь тоже пусть будут сдержанных тонов. Брюки горчичного цвета отлично выделятся на фоне черной рубашки от модного дома Ianis Chamalidy. Классический фасон позволит составить образ на любой случай.

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Принтованная юбка

Юбка-карандаш в цветочный узор? Почему бы и нет. Белый топ и лаконичные босоножки дополнят образ. Смотрится довольно оригинально и модно, особенно если добавить шляпу и крупный браслет или часы. Выигрышно в любом случае будет выглядеть юбка-трапеция (а в ней еще и не жарко) ниже колена с ритмичным геометрическим принтом. В дополнение к ней предлагаем топ в тон одного из элементов принта. Клетчатые шорты

Специально для тех, кто сомневается, стоит ли носить шорты в офисе, существуют клетчатые модели. Этот принт добавляет строгости всему, даже коротким шортам. Все же следует обратить внимание на черно-белые тона, высокую посадку и ткань — тонкая шерсть или шелк подходят для офиса больше всего. Также важно помнить о том, что нельзя оголять несколько участков тела одновременно, поэтому верх должен быть без декольте и прикрывать плечи. Брючный костюм

Некоторые женщины не ломают голову над тем, в чем ходить летом в офис, и носят все те же брючные костюмы. Но летом они часто смотрятся скучно и слишком официально. Что же делать? Во-первых, отдавать предпочтение костюмам с пиджаком мужского кроя: на хрупкой женской фигуре это, как правило, выглядит стильно. Во-вторых, удачно подбирать низ: это может быть бирюзовая или коралловая блуза навыпуск или же топ в тон костюма (total look актуален всегда). Пиджак можно просто небрежно накинуть на плечи. Кружевной топ Ярко — это не всегда о цвете. Центром образа вполне может стать светлый кружевной топ. Для офисного ансамбля его отлично дополнит контрастная юбка-карандаш, тонкие серые, бежевые или светло-коричневые брюки 7/8. Обязательный элемент — трендовые солнцезащитные очки, крупные серьги или браслет. При надобности можно добавить темный или пастельный жакет. Кюлоты

Весенне-летний гардероб современной бизнес-леди сложно представить без этой модели брюк. Они выглядят элегантно и дорого, при этом их легко комбинировать. Благодаря свободному крою в кюлотах комфортно даже в самую жаркую погоду. Офисный лук с кюлотами создаст белая сорочка, топ, тонкий ажурный свитер, а также подходящая обувь (лодочки или любые туфли со средним каблуком). Шелковая блуза

Шелковая блуза с длинным рукавом без глубокого выреза снимает все вопросы из категории «что носить летом в офис». Это классика, которая не раз уже доказала свою практичность. Подбираем удачный цвет (пыльно-розовый и изумрудный — безошибочные оттенки для женщин за 40), надеваем те же кюлоты или обычную серую юбку-карандаш, лодочки — и вуаля! Приталенное платье

Летом на работу можно надеть любое приталенное платье спокойного оттенка и уместной длины. Самым популярным фасоном было и остается платье-рубашка из вискозы или сатина. Почетное место также заслуживают сарафаны на широких бретелях. Если дресс-код не позволяет оголять плечи, такой лук завершит льняной или шелковый жакет. Большой выбор приталенных платьев представлен в бутике дизайнера Маши Горячевой. Здесь есть изысканные платья, пышные юбки, оживающие в движении, а также гармонирующие с ними топы, уютные и нежные меховые накидки и мант, из которых можно составить по-настоящему женственный и элегантный образ.

Платье «Бриджет» от Маши Горячевой,

от 15 900 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Платье «Джульетта» от Маши Горячевой,

от 8 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Комбинирование принтов

Если вы предпочитаете оригинальность, можно усложнить образ с клетчатыми шортами или брюками полосатым топом или добавить к принтованной юбке клетчатый жакет. Но лучше, если офисные аутфиты с комбинированными принтами будут в черно-белых тонах — так больше шансов соблюсти правила дресс-кода. Наш выбор удачных офисных сочетаний:

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