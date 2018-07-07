Гид по купальникам: в чём пойти на пляж этим летом

Фасон

Слитный купальник

Уже давно пора забыть о стереотипе, что слитный купальник — вариант для бабушек. Наоборот, монокини покорили сердца девушек по всему миру, ведь они не только ассоциируются с Памелой Андерсон из «Спасателей Малибу», но и помогают скрыть некоторые изъяны фигуры.

В этом сезоне по-прежнему в моде сдержанные слитные купальники на широких бретелях и с высокой линией талии.

Не стоит забывать и про более элегантные модели: с экстремальным декольте или глубокими вырезами по бокам или на спине. Такие купальники будут смотреться изысканно и нарядно (особенно если дополнить их аксессуарами).

Совсем недавно в моду вошли и более сдержанные модели — «под горло» или с прямой линией декольте. Такие купальники выглядят скромно, но при этом подчёркивают все достоинства фигуры.

Любительниц активных видов спорта порадует мода на спортивные купальники. Конечно, плавательную шапочку на курорт брать необязательно, а вот купальник в спортивном стиле можно.

Особое внимание стоит уделить асимметричным купальникам на одно плечо. Причём они могут быть как слитными, так и раздельными.

Из 60-х к нам вернулась мода на купальники с вырезами по бокам. Ретро — главный тренд этого лета.

— Глубокое декольте и вырезы на бёдрах подчеркнут изгибы фигуры. Такой купальник отлично смотрится и сам по себе, и в компании с другими предметами пляжного гардероба. Надев его, вы определённо станете звездой пляжной вечеринки.

Что касается асимметрии, она напоминает о временах, когда монокини и боди были на пике популярности. Такой купальник настолько самодостаточен, что не требует никаких дополнений. Идеальную пару открытому плечу составляет вырез сбоку. Всё это великолепие так и норовит отправить нас обратно в 80-е! LOVEGOODS Pache Swimwear Ephemera Eres Etam

Бикини

Разумеется, бикини тожа никуда не пропали — ни с подиумов, ни с пляжей. В этом сезоне особенно популярны следующие разновидности этого купальника:

«Две ниточки и три треугольничка» — бикини в стиле нулевых особенно актуальны. Откровенные модели представлены буквально у всех марок. Такая вот нестареющая классика.

Купальники бандо тоже всё ещё на сцене — во многом благодаря вечному желанию девушек загореть «без этих белых полос» (хотя прошёл слух, что белые полоски — тоже тренд сезона).

Ретробикини с завышенными плавками — такие модели легко найти и у премиальных брендов, и в обычных магазинах масс-маркета.

Комплекты с широким топом уже полюбились многим модницам, такие лифы очень выгодно подчёркивают достоинства фигуры, но загаром, конечно, придётся пожертвовать.

— Классическое бикини подойдёт девушкам с любым типом фигуры. Такой купальник универсален — его можно сочетать с любыми предметами пляжного гардероба и миксовать с трусиками и лифами от других купальников. А ещё он идеально подходит для любительниц ровного загара — тонкие бретели практически не оставляют следов на коже. LOVEGOODS BODYPOETRY COS H&M Araks

Цвет и принт

Теперь поговорим о цветах и принтах. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели «не слишком сложных» цветов. Контрастный верх и низ — тоже не новость, но по-прежнему в моде. Кроме того, главный тренд — геометричность (в противовес импрессионистским мазкам прошлых сезонов). Так что этим летом в моде Мондриан и Малевич, а не Моне.

Чёрный как всегда вне конкуренции, он выигрышно подчёркивает как загорелую, так и мраморную кожу. А вот от белого цвета в этом сезоне лучше отказаться.

Ещё один тренд — это нюд. Все оттенки телесного и бежевого будут смотреться выигрышно на любой коже. К счастью, подобрать подходящий оттенок купальника сейчас так же легко, как и пудру.

Цвет сезона — ultra violet. Насыщенный и светящийся, он ассоциируется с космосом и миром будущего.

Стоит обратить внимание на всевозможные оттенки жёлтого — от спокойного горчичного до кричащего канареечного. Однако флуоресцентных оттенков лучше избегать — они уже не в моде.

С красным тоже стоит быть аккуратнее: сегодня в моде насыщенный и жизнерадостный цвет Cherry Tomato и его более сдержанный вариант Chili Oil — потомок модного в прошлом сезоне оттенка марсала.

Синие и зелёные оттенки в этом сезоне лучше подбирать «хмурые» и «приглушённые». Тёмный изумрудный, цвет морской волны или серо-голубой идеально подойдут для отдыха на пляже и подчеркнут красоту кожи.

Что же касается принтов, здесь можно отметить прошлогодние тренды: в моде анималистичные принты (леопард, зебра — привет, нулевые!). А вот с растениями стоит быть поаккуратнее, прошлогодние пальмы и позапрошлогодние конопляные листья уже неактуальны. Если хочется чего-нибудь «из флоры», лучше выбрать экзотические плоды (подойдёт, например, банан или манго).

Логомания — снова флешбэк из нулевых. Если совсем недавно это казалось безвкусицей, то сегодня можно смело надевать купальник с названием или логотипом бренда и ловить восхищённые взгляды.

Ну и, конечно, мы снова и снова возвращаемся к теме ретро: горох в этом сезоне суперпопулярен. Это может быть крупный или мелкий горох, монохромный или цветной принт — есть модели на любой вкус.

— Бежевый купальник с эффектом обнажённого тела — тренд, который не сдаёт позиций и в этом сезоне. Такой вариант эффектно подчеркнёт загар и естественную красоту его обладательницы. Наш принцип: меньше декора — больше эффекта! PACHE SWIMWEAR Pache Swimwear Monki Versace

Декор

Наконец, обсудим фактуры и декоративные элементы. Как всегда дизайнеры экспериментируют с тканями и материалами:

Этим летом обратите внимание на купальники со шнуровкой — спереди, сзади или по бокам. Будь то ленты, шнурки с кисточками, кожаные ремешки — подойдёт всё.

Многие дизайнеры делают купальники с молнией — если она спереди, то её лучше не застегивать до конца, чтобы немного опустить линию декольте.

Сетка тоже может стать отличным дополнением к базовой модели купальника — она может быть как частью изделия, так и надеваться отдельно.

А чтобы блистать у бассейна, можно обратить внимание на комплект с драпировкой — она не нагружает образ и при этом делает его более изысканным и утончённым.

BODYPOETRY Eres BODYPOETRY Ассортимент форм, цветов и фактур огромный — выбор только за вами! Но стоить помнить, что акцент лучше делать на чём-то одном: будь то экстравагантный фасон, кричащий цвет или яркая деталь. Главное — не переусердствовать. За помощь в подготовке статьи благодарим Екатерину Кассину, стилиста-консультанта ELLE Russia. Статьи по теме Triumph разработал коллекцию купальников для разных типов фигуры 8 cамых модных купальников этого лета Как правильно выбрать купальник: 4 главных модели августа Adidas выпустил коллекцию купальников, изготовленных из океанического мусора

Запись «Гид по купальникам: в чём пойти на пляж этим летом» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.