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Солдат Ким: новый милитари-образ самой популярной из сестер Кардашьян
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Солдат Ким: новый милитари-образ самой популярной из сестер Кардашьян 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ким Кардашьян не устает удивлять нас своими образами. На этот раз ей приглянулся комплект в стиле милитари: песочного цвета брюки карго и закрытая футболка цвета хаки. Впрочем, не обошлось и без обуви на каблуках, а именно белых ботильонов.
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