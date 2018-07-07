Корейские музыканты назвали Ви из BTS «иконой стиля»

Jaehyun и Bomin из «Golden» — настоящие модники. Эти парни знают толк в красивой одежде и любят поговорить о новых трендах. В последнем интервью они рассказали журналистам о самых запоминающихся стилях, которые им приходилось испробовать на себе. признался, что в тот день он «впервые обнажил свои плечи» — и это было для него настоящим «модным переворотом».

А признался, что восхищается стилем Ви из.

«Ви для меня — икона стиля. Он одевается так стильно, будто этот стиль для него разработал настоящий профессионал, — сказал. — Я сохраняю себе его фотографии, каждый раз думая о том, что должен одеваться так же классно, как он»

Парни из и правда знают, что такое хороший вкус, и не перестают радовать своих поклонников идеальным чувством стиля. А кто из кажется вам самым большим модником?