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Корейские музыканты назвали Ви из BTS «иконой стиля»
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Корейские музыканты назвали Ви из BTS «иконой стиля» 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Jaehyun и Bomin из «Golden» — настоящие модники. Эти парни знают толк в красивой одежде и любят поговорить о новых трендах. В последнем интервью они рассказали журналистам о самых запоминающихся стилях, которые им приходилось испробовать на себе. признался, что в тот день он «впервые обнажил свои плечи» — и это было для него настоящим «модным переворотом».
А признался, что восхищается стилем Ви из.
«Ви для меня — икона стиля. Он одевается так стильно, будто этот стиль для него разработал настоящий профессионал, — сказал. — Я сохраняю себе его фотографии, каждый раз думая о том, что должен одеваться так же классно, как он»
Парни из и правда знают, что такое хороший вкус, и не перестают радовать своих поклонников идеальным чувством стиля. А кто из кажется вам самым большим модником?
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