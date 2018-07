+10 к крутости: самые трендовые мужские аксессуары этого лета

Лето — то самое время года, когда любому мужчине аксессуары нужны как никогда.

Кадр из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Потому что если твое тело в идеальной форме — они подчеркнут твою крутость. А если нет — то отвлекут внимание от недостатков.

Так что мы начали внимательно изучать тренды этого сезона, отбросив в сторону те, которые показались нам чересчур странными и дикими, и старательно собрали в одну подборку те, что дополнят твой образ и окажутся весьма кстати.

Солнцезащитные очки с цветными стеклами (а еще узкие, как у Нео из «Матрицы»)

@kimoa

Поскольку этот аксессуар отвечает не только за стильность, но и за безопасность твоих глаз, то экономить на качестве в этом случае никак нельзя. К счастью, благодаря большому выбору моделей, ты наверняка подберешь ту самую, которая идеально подойдет именно тебе.

И здорово, если это будут очки с поляризованными (антибликовыми) линзами. Еще лучше — с современной желтой или серой расцветкой. А самый модный вариант — футуристическая оправа, чтобы быть прямо как Нео из «Марицы». Этим летом это самый актуальный тренд для солнцезащитных очков.

Кадр из фильма «Матрица»

Панама (да-да, вы не ослышались)

Это придумали не мы, а коварные хозяева ведущих модных домов. Чем они руководствовались? Наверное, они верят в то, что твою брутальность ничем не убавить. Или что сделать ультрамодным головным убором удобную бейсболку будет слишком скучно.

Но панама — это не всегда синоним «выглядеть глупо». Присмотрись к джинсовым моделям, подбери панаму, подходящую по цвету и стилю к твоей одежде — она неплохо будет смотреться с рубашкой, джинсовой курткой или тонким джемпером. И кстати, в отличие от кепки, она полностью укрывает голову.

@asos

Наручные часы

Этим летом часы с браслетами из металла, кожи и резины должны отправиться в футляр как минимум до сентября. В тренде — тканевые ремешки. Поэтому самое время обзавестись целым набором, если у тебя его еще нет.

Так ты не только создашь у окружающих иллюзию наличия у тебя коллекции часов, но и сможешь выбирать ремешок к своей одежде, чтобы часы становились гармоничной и непротиворечивой частью образа.

@swissarmy

Поясная сумка из 90-х Тот случай, когда аксессуар из девяностых оказался как нельзя кстати. Мужская поясная сумка позволит всегда иметь под рукой документы, ключи и разнообразные мелочи, которые нужны, но не помещаются в карманы.

Они хороши для занятий спортом, прогулок и еще ста ситуаций, когда таскать с собой рюкзак или деловой портфель не хочется, а куда-то что-то положить нужно. Широкий пояс, несколько отделений и миниатюрный размер делают эти сумки одним из самых нужных предметов этого лета.

@kenzo

Нашивки на джинсовые куртки (и не только)

Эти элементы, совершенно бесполезные с точки зрения практичности, но крутые внешне, стали трендовыми еще прошлой осенью, но уходить в тень по-прежнему не собираются. Их главная прелесть в разнообразии — твои поиски наверняка закончатся находкой «той самой» нашивки, которая подойдет по стилю или отобразит твои увлечения.

А еще с ее помощью ты можешь модернизировать свою старую одежду или даже дать ей вторую жизнь, если случайно она пришла в негодность раньше срока. Мы разумеемся, говорим о «реанимации» слегка пострадавших новой футболки или джинсов, а не о «воскрешении» штанов, которые ты носил в выпускном классе. На такие чудеса даже нашивки не способны.

A post shared by Lacoste (@lacoste) on Apr 23, 2018 at 1:24am PDT Смешные длинные носки

Жить без носков хоть и можно, но трудно. Этот аксессуар крайне сложно исключить из гардероба, но придать ему яркости и актуальности однозначно нужно.

Хватит уже играть после стирки в «50 оттенков серого», пытаясь разобрать свои скучные и одинаковые носки! Будь в тренде и приобрети забавную пару на свой вкус, чтобы в жизни было больше красок!

@funnysocks_ru Носовой платок (не для носа)

Возможно, ты немного удивлен. И зря — носовой платок возвращается в моду не только для стильности, но и практичности. Хотя использовать его по прямому назначению все же не рекомендуем. Лучше возьми второй — попроще.

Во-первых, трендовый носовой платок слишком красив, чтобы его марать, а во— вторых, всегда можно взять пример с предыдущих поколений и предложить его девушке. Это работало 100 лет назад и, скорее всего, сработает и сейчас.

@mypocketcandy

Браслет в стиле минимализма

Массивный, «дорогой и богатый» — нет. Минималистичный — да. Это может быть плетеный браслет, кожаный ремешок с серебряной вставкой или аксессуар из бусин.

Главное требование — он не должен быть вызывающим, слишком броским и аляповатым. А еще — чтобы он нравился. В конце концов, мода модой, но носить все это придется именно тебе.

@milores_com