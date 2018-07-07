Неожиданный (и очень важный) критерий, по которому Меган Маркл выбирает любимых дизайнеров

На днях Меган Маркл появилась в ярко-желтом платье Brandon Maxwell, к алтарю она отправилась в наряде Givenchy, а для банкета после официальной части выбрала Stella McCartney. Среди ее других любимых брендов — Prada и Carolina Herrera. Все эти Дома объединяет то, что их креативными директорами являются женщины. Да, сейчас Carolina Herrera возглавляет Уэс Гордон, который пришел на смену основательнице бренда в феврале 2018-го, но тем не менее Эррера по-прежнему является лицом марки и ее олицетворением.

Пока дворец не подтвердил предположение СМИ, что за выбором нарядов Маркл стоит именно такая концепция, но мы не удивимся, что именно так и есть. Меган всегда публично выступала за права женщин и позиционировала себя как феминистку.