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Проект Faces & Laces Locals Review поддержит амбициозные локальные бренды
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Проект Faces & Laces Locals Review поддержит амбициозные локальные бренды 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
В прошлом году организаторы выставки запустили онлайн-платформу Faces & Laces Locals для поддержки местной индустрии. Тогда в Парке Горького были представлены марки, которые рассказывали о себе аудитории выставки и предлагали оценить проект кураторам. В 2018 году Faces & Laces Locals Review повторит цели и задачи прошлогодней офлайн-площадки: отобранные марки самостоятельно презентуют себя в рамках заданных условий. Площадка Review покажет общую идею проекта: зрители оценят участников, их философию и идеологию, качество и уникальность продукта. Фото: Faces&Laces Фото: Faces&Laces Фото: Faces&Laces Фото: Faces&Laces Экспозиционную зону будут курировать онлайн-издание Afisha Daily, объединение Primaere и команда организаторов. Аудитория может предложить одного из участников для проекта Faces & Laces Locals Review, отправив письмо на почту locals@faceslaces.com (не забудьте указать в теме письма: «Предлагаю участника»). Три лучших проекта, которые выберет жюри, получат возможности для продвижения в соответствии с призовыми местами.
Узнать больше о фестивале Faces & Laces можно на официальном сайте. Статьи по теме 33 фото, доказывающих, что на Faces&Laces просто прекрасно Парк Горького и Faces&Laces Locals выпустили коллекцию с российскими дизайнерами Российский бренд одежды Anteater выпустил совместную коллекцию с Pepsi Московский бренд «Юность» и музыкант Pixelord представят совместную коллекцию одежды
Запись «Проект Faces & Laces Locals Review поддержит амбициозные локальные бренды» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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