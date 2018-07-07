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Самые модные босоножки лета (и мы знаем, где их найти)
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Самые модные босоножки лета (и мы знаем, где их найти) 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Обувь с кольцом на большом пальце завоевывает популярность у it-girls по всему миру. Оригинальный дизайн и удобство берут свое при выборе пары обуви для аутфита. Как управляться с новым трендом, показывают Айми Сонг и Кортни Троп.
С джинсами
Айми демонстрирует наряд, в котором главный акцент, конечно, приходится на ноги. Так, к простому комплекту из голубых джинсов и белого топа модный блогер добавляет необычные сандалии двух цветов — черного и белого. И пусть одни спросят, не перепутала ли чего девушка, другие будут в полном восторге от выбора мисс Сонг. Мы за 2!
С юбкой
Кортни Топ тоже любит босоножки с кольцом на большом пальце. Их девушка носит с длинной юбкой в черно-белую полоску. Секрет прост: при выборе обуви этим летом отдавайте предпочтение подобным моделям и делитесь успехами в Instagram, как это делают все модные гуру.
На каблуке
Оригинальную модель обуви на каблуке демонстрирует одна из основательниц бренда 12storeez. Ирина выбрала черные мюли на каблуке с полностью закрытым большим пальцем ноги. Такую обувь девушка сочетает с total black look: брюки и удлиненное пальто.
Мы подобрали несколько модных моделей сандалий, с которыми у вас получится создать множество интересных и стильных образов.
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