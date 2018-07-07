Самые модные босоножки лета (и мы знаем, где их найти)

Обувь с кольцом на большом пальце завоевывает популярность у it-girls по всему миру. Оригинальный дизайн и удобство берут свое при выборе пары обуви для аутфита. Как управляться с новым трендом, показывают Айми Сонг и Кортни Троп.

С джинсами

Айми демонстрирует наряд, в котором главный акцент, конечно, приходится на ноги. Так, к простому комплекту из голубых джинсов и белого топа модный блогер добавляет необычные сандалии двух цветов — черного и белого. И пусть одни спросят, не перепутала ли чего девушка, другие будут в полном восторге от выбора мисс Сонг. Мы за 2!

С юбкой

Кортни Топ тоже любит босоножки с кольцом на большом пальце. Их девушка носит с длинной юбкой в черно-белую полоску. Секрет прост: при выборе обуви этим летом отдавайте предпочтение подобным моделям и делитесь успехами в Instagram, как это делают все модные гуру.

На каблуке

Оригинальную модель обуви на каблуке демонстрирует одна из основательниц бренда 12storeez. Ирина выбрала черные мюли на каблуке с полностью закрытым большим пальцем ноги. Такую обувь девушка сочетает с total black look: брюки и удлиненное пальто.

Мы подобрали несколько модных моделей сандалий, с которыми у вас получится создать множество интересных и стильных образов.