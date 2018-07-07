Десять деталей мужского гардероба, которые бесят всех женщин

Многие мужчины чувствуют себя прежде всего добытчиками и настолько вживаются в эту роль, что порой забывают вовремя разобрать шкаф с одеждой. Футболка с идиотской написью, джинсы, которые явно маловаты, отцовский «винтаж»… Список кошмаров женщин стилисты могут продолжать бесконечно. Мы составили рейтинг самых раздражающих нас мужских вещей и рассказываем, как все исправить.

Футболка с самонадеянным принтом

Когда мы видим на футболке мужчины надпись «Sexy», «Superman», «Best», то думаем явно не о страстной ночи с роковым незнакомцем, а о низком интеллекте обладателя футболки. Самодостаточному мужчину не нужна «говорящая» футболка. Так что, увы, пикаперскую вещь лучше всего оставить для гаража.

Выход: белая базовая футболка. Самый очевидный и очень действенный вариант. За простой футболкой женщине проще увидеть личность (а еще оценить, насколько чистоплотен мужчина).

Очень узкий галстук

Правило пропорциональности: ширина галстука должна совпадать или быть близка к ширине лацканов пиджака. Однако мужчины считают, что правила моды безоружны перед галстуком-селедкой. Тоненький галстук становится компромиссом между деловым стилем и повседневным. И это — роковая ошибка глазами женщин.

Выход: подтяжки сделают casual-образ более ярким и не будут выглядеть смешно.

Розовый цвет

Актуальные модные тенденции свидетельствуют о стремлении дизайнеров к равенству полов. Общество без дискриминации — это прекрасно, но все же девушки пока не готовы уступить розовый цвет сильному полу. Розовые поло, шорты и рубашки обречены на двусмысленные взгляды.

Выход: пастельная гамма. Рубашки и брюки мятного, светло-бежевого, светло-желтого оттенка — все эти варианты смотрятся стильно и в то же время не вызывают лишних вопросов.

Майка-алкоголичка

Этот элемент советского нижнего белья до сих пор горячо любим многими мужчинами. В майке не жарко летом, да и смотрится она вроде бы неплохо — с чем ни надень. Однако у женщин она вызывает жалость (либо женщина обращает внимание на недостаточно развитую мускулатуру, либо думает, что незнакомцу совсем нечего носить).

Выход: клетчатая рубашка поверх майки. К многослойности в одежде большинство девушек относится благосклонно, ведь она оставляет место для фантазий.

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Суперскинни

Женщина бывает завистлива и мстительна. Особенно это касается узких джинсов, когда на мужчину они сели идеально, а на нее — нет. Но если говорить серьезно, то мужские скинни на взгляд женщины вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

Выход: зауженные джинсы прямого кроя. Эта классическая модель отлично садится и визуально корректирует фигуру.

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Вьетнамки

Это несколько лучше, чем сандалии с носками, но все равно выглядит странно. Женщины готовы терпеть эту пляжную обувь только в курортном городке. И то если не в общественном транспорте.

Выход: текстильные спортивные сандалии на голую ногу. Тренд на спорт наметили Prada.

Ремень с крупной пряжкой

Прошли те времена, когда чем пряжка была больше, тем ремень стоил дороже. Из когда-то статусной вещи этот аксессуар превратился в пережиток 2000-х. Мода циклична, и возможно, что лучшее решение — это убрать ремень на чердак, чтобы оставить внукам.

Выход: классический кожаный или замшевый ремень не привлекает лишнего внимания и работает по прямому назначению.

Жилет от костюма

Костюм-тройка не должен восприниматься как инвестиция в 3-в-1. Костюмный жилет нельзя носить с клетчатыми и гавайскими рубашками, футболками. Это выглядит слишком эпатажно. Женщина не может понять, шутка это или полная безвкусица.

Выход: классический мужской костюм без жилета.

Барсетка

Этот аксессуар не нравится женщинам из-за его дурной славы: когда-то его очень любили представители криминальных кругов. Не то чтобы дамы этого боятся, они просто опасаются, что с хозяином барсетки не поговорить о возвышенном.

Выход: в рюкзак поместится все необходимое. Есть модели из текстиля и кожи.

Спортивный костюм

Надо отдать должное таким всемирно известным брендам, как Adidas и Nike. Они отчаянно сражаются за право носить спортивный костюм просто так. Но женщины остаются глухи к этому призыву и считают, что спортивный костюм лучше смотрится на беговой дорожке.

Выход: белые кроссовки. Пусть они станут единственным символом спортивного стиля в повседневном образе.

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