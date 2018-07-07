«Великолепный век»: почему сериал стал самым дорогим за всю историю турецкого кинопроизводства

Мы знаем, как выглядела турецкая одежда в 16 веке благодаря зарисовкам европейских путешественников и турецкой миниатюре. Маловероятно, что эти изображения хорошо отражают реальность, особенно это касается женской одежды. Во-первых, европейцы, да и вообще посторонние мужчины, в те времена не допускались в гарем, и рисовали портреты жен и наложниц султанов по рассказам и своим фантазиям. Во-вторых, зачастую художники копировали работы друг друга, изменяя в одежде и образе незначительные детали на европейский манер — так, например, у турчанок появлялось глубокое декольте, корсеты и утонченные украшения.

Фото: кадр из сериала

На самом же деле они любили массивные, обильно украшенные драгоценными камнями головные уборы, свободные рубахи и шаровары, и носили неглубокий вырез — это видно на некоторых портретах того времени.

Портреты Сулеймана Роксоланы неизвестного автора (1540—1550)

Вот что говорит дизайнер сериала «Великолепный век» Сердар Башбуг: «Мы сотворили лишь то, что хотел видеть современный зритель. Главное внимание при создании картины уделялось не историческим фактам и их достоверности, а красоте и изяществу того времени. И если нам пришлось прибегнуть к некоторым трюкам, то это никак не отразилось на качестве самого фильма» Если бы создатели сериала «Великолепный век» задались бы целью соблюсти историческую точность, все образы Хюррем и Сулеймана должны были бы выглядеть примерно так:

Фото: кадр из сериала

К счастью, дизайнеры и костюмеры лишь вдохновлялись уроками истории, но все же делали ставку на зрелищность и роскошь — иначе зрители не получили бы такого великолепного разнообразия нарядов на экране. Любимые цвета Хюррем — фиолетовый и зеленый У женщин османской империи, не знавших декольте и коротких юбок, все же был способ обратить на себя внимание — яркий цвет и богатые украшения. В исторических источниках создатели сериала нашли информацию о том, что любимым цветом Хюррем, наложницы, а затем жены османского султана Сулеймана Великолепного, был фиолетовый, поэтому в сериале она нередко появляется в фиолетовых нарядах.

Фото: кадр из сериала

Второй популярный у костюмеров цвет — зеленый. В исламской культуре зеленый цвет является символом пророка, почитаемым и священным. Кроме того, это цвет жизни и природы, оазиса в пустыне — его особое значение в арабской культуре понимаешь, когда вспоминаешь, в какой климатической зоне возник ислам. Этот цвет встречается в нарядах многих героев.

Фото: кадр из сериала

Хюррем облачается в наряды зеленого цвета в дни самых знаковых и торжественных событий своей жизни — когда Сулейман выделяет ее, как любимую наложницу, когда она становится хозяйкой гарема, а так же на церемонии наречения именами сыновей. Есть и еще одна причина — зеленый замечательно подчеркивает красоту рыжих волос актрисы Мерьем Узерли и делает ее глаза еще зеленее.

Фото: кадр из сериала Бархат, парча, золото, жемчуг… Невозможно представить себе наряды из «Великолепного века» без золотого шитья и и многочисленных украшений. Однако и сами ткани, из которых сшиты эти наряды — настоящая драгоценность! Создатели сериала, в частности дизайнер Сердар Башбуг раскрыл секрет: один метр ткани, из которой создавались костюмы, в среднем стоит 3500 евро! И это без учета ручной работы — вышивки и украшений.

Фото: кадр из сериала

«Великолепный век» — самый дорогой турецкий сериал за всю историю телевидения в этой стране. Однако все вложения создателей сериала с лихвой окупились его небывалой популярностью по всему миру. И ставка, которую сделали костюмеры — роскошь вместо исторической достоверности — тоже привела сериал к успеху.

Фото: кадр из сериала