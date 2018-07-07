С чем носить белую рубашку, чтобы выглядеть как звезда стритстайла: 5 образов на заметку

Белые рубашки любят не только офисные клерки. Стритстайлеры и редакторы глянца тоже без ума от оверсайз-сорочек. Правда, чтобы образ с ней не получился слишком уж скучным и простым, нужно придумать сочетание посмелее, чем с джинсами и кедами. Вдохновение предлагаем черпать у профессионалов индустрии моды. Одни наденут рубашку с брюками невероятной расцветки, другие сделают частью белого, но очень модного total look, а другие и вовсе замиксуют так, что не поймешь, точно ли эта та самая простая сорочка. Учимся!