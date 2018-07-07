Эмму Робертс подозревают в анорексии

Актриса прячет фигуру под тоненьким бесформенным платьем.

27-летняя американка была замечена папарацци покидающей аэропорт Лос-Анджелеса после приземления. Она не пряталась от камер, а, напротив, мило улыбалась, демонстрируя великолепный вкус — изумрудное платье с мелким цветочным принтом и золотые босоножки, которые очень подходили друг другу.

Кстати, в последнее время чаще всего фотографы ловят звезд именно в воздушных гаванях, зная их расписание, поэтому лук для аэропорта очень важен и обсуждается не меньше, чем выход на красную дорожку. Наряд Робертс у нас вопросов не вызвал — все хорошо, а вот за фигуру девушки немного тревожно.

Еще недавно Эмма выглядела как девушка вполне средней комплекции (фото — май 2018-го)…

…но за первый летний месяц заметно похудела

Разглядывая ее, можно прийти к выводу, что она, и так всегда отличавшаяся стройностью, очень сильно, чуть ли не до анорексии, похудела. А бесформенный силуэт платья прячет эти изменения в теле. Кажется, стильный рыжий чемодан, который она катит без помощи сотрудников аэропорта (хотя, как правило, звездам ее уровня сотрудники не дают и шагу ступить одним, предлагая своим услуги бесплатно), и то больше ее весит.

В карьере у актрисы тоже пока складывается не все так удачно. Новых ярких ролей в ближайшее время не предвидится, но совсем Робертс не простаивает. Этим летом она удет играть «любовный интерес» одного из героев в мелодраме «Клуб мальчиков-миллиардеров», который будет показан с 17 июля по 17 августа лишь ограниченным прокатом в США, передает Daily Mail.

Может, ей стоит чуть поправиться, чтобы режиссеры стали предлагать более статусные проекты?

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