Кругом принты: Яне Рудковской не удалось соблюсти чувство меры в выборе наряда 

Яна Рудковская
Фото: архив пресс-службы
Недавно в ресторане Buro в самом центре Москвы прошел ЗОЖ-ужин с звездами российского шоу-бизнеса. В меню — не просто вкусная, но главным образом здоровая пища. Отведать кулинарные изыски шеф-поваров пришла Яна Рудковская. Как оценит ее наряд наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Яна Рудковская выбрала модные в этом сезоне принты. Крупный принт на белом фоне с мотивами наскальной живописи смотрится очень оригинально, тем более, что эффект ручной росписи сейчас в тренде. К юбке подошел рюкзак с рисунком из последней коллекции Louis Vuitton. А вот футболка здесь совершенно не к месту. Впрочем, когда в образе столько мешанины, одной картинкой меньше, одной больше… Все начиналось так хорошо, но в результате Яне не удалось соблюсти чувство меры.