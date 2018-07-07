Кругом принты: Яне Рудковской не удалось соблюсти чувство меры в выборе наряда

Яна Рудковская

Фото: архив пресс-службы

Недавно в ресторане Buro в самом центре Москвы прошел ЗОЖ-ужин с звездами российского шоу-бизнеса. В меню — не просто вкусная, но главным образом здоровая пища. Отведать кулинарные изыски шеф-поваров пришла Яна Рудковская. Как оценит ее наряд наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.