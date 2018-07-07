«Стильно и дерзко»: причудливые туфли Валерии пленили модных критиков

Звезда российской эстрады певица Валерия часто оказывается в центре внимания благодаря своим неизбитым и интересным нарядам. Вот и сейчас знающие толк в моде и стиле поклонники не смогли не обратить внимания на ее любопытные туфли, в которых звезда прошлась по брусчатке Швейцарии.

Российскую эстрадную певицу Валерию многие считают иконой стиля, неизменно восхищаясь ее вкусом в одежде. Иные обыватели, напротив, убеждены, что звезда в стремлении выделяться из толпы зачастую пополняет свой гардероб нелепыми нарядами, выдавая их за прогрессивные дизайнерские идеи. Однако в любом случае и те и другие согласны, что в чем бы не вышла в свет артистка, ее образ всегда стоит разобрать до самых мельчайших деталей. И сейчас в центре внимания оказались ее туфли на шпильке, которые держались на ноге без ремешков.

Удивленные поклонники принялись восторгаться такой необычной обувью, отмечая, что такими башмачками могут похвастаться далеко не все модницы столицы. И хотя удобство таких туфель вызывает справедливые сомнения — ведь наверняка долго ходить в них весьма некомфортно для ног — их эффектный внешний вид однозначно достоин самых высоких похвал. «Как же стильно! Какая же классная! Туфли — огонь!» «Вид сногсшибательный, особенно туфли, восхищаюсь Вами!» «А туфли у Вас! Ну очень красивые. Хочется спросить: удобные?» «Туфли, туфли! Это все, что я увидела на этом фото» «Туфельки ваши прикольные, необычные! И стильно, и дерзко!» «Вау, какие туфли шикарные.. И весь образ, вы просто красотка с идеальным вкусом» «Туфли крутейшие, очень дерзкие» «Очень наряд понравился. А туфли так вообще — блеск!» «Туфли потрясающие — а удобные?»

Однако стоит отметить, что для подобной обуви необходимы стройные и красивые ножки. Впрочем, Валерия и в самом деле может похвастаться девичьей фигурой, и несмотря на то что звезда уже перешагнула рубеж в 50 лет, стареть артистка явно не собирается!