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Что носили звезды на Неделе высокой моды в Париже: самые яркие снимки из Instagram
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Что носили звезды на Неделе высокой моды в Париже: самые яркие снимки из Instagram 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вспомни, как всегда трудно выбрать наряд на какое-то торжественное мероприятие. Перебираешь свой гардероб вдоль и поперек, отправляешься в магазин, проводишь там несколько часов в поиске идеального образа и не всегда, кстати, находишь — так что это очень сложная задача. Но не только ты сталкиваешься с такими трудностями. Даже именитым звездам иногда приходится поломать голову над тем, как подготовиться к важному событию. И итоги их исканий не всегда бывают успешными. Как выглядели знаменитости на Неделе моды в Париже?
С недавних пор известно, что скоро Пенелопа Крус станет амбассадором бренда Chanel, так что не удивительно, что актриса появилась на кутюрном показе Модного Дома в платье бренда.
Выбор Крус упал на классическое твидовое платье в нежном зефирном цвете. Ошибочно полагать, что такие цвета подходят только юным девушкам. Тем более, что актриса совсем не выглядит на свой настоящий возраст. К своему образу Крус добавила нюдовые лодочки и белый берет — ведь все-таки Париж!
А Наталья Водянова не перестает удивлять своими экстравагантными нарядами. На этот раз модель выбрала облегающее леопардовое платье — отсылка к 90-м. Все потому, что отправилась Водянова на показ Vetements, а Гвасалия черпает вдохновение именно из этого временного отрезка. Но больше всего удивили поклонников модели аксессуары из «красной паспортины»: туфли с российским гербом и клатч, будто сшитый из обложки российского паспорта.
Кстати, в Instagram под своей фотографией в этом образе Наталья поздравила российскую футбольную сборную с выходом в четверть— финал Чемпионата мира. Так что ее патриотический костюм оказался как нельзя кстати.
Чем именно занимается Оливия Палермо сказать трудно: девушка немного актриса, немного модель. Но утверждать, что у нее отличный вкус и чувство стиля можно не задумываясь.
Для кутюрного показа Dior Оливия выбрала монохромный черный образ — насколько известно, любимый цвет знаменитости. Но наряд совсем не выглядел скучным. Образ оттеняли яркие аксессуары на шее, разноцветная сумочка и рукава в сетку. Оливия хотя и предпочитает длину мини, на этот раз надела длинную юбку, но с широким разрезом, не изменяя себе и своему вкусу.
Листай галерею и выбирай: чей образ тебе понравился больше?
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Instagram
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