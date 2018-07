Кто сексуальнее в бикини: Ора против Кендалл Дженнер

Обе красотки предпочли бикини сочного желтого цвета, а мы предлагаем выбрать, кому из них пляжный лук идет больше.

Сделали они это не сговариваясь, ведь красотки в жизни не дружат и по работе не пересекаются. Но удивляться тут нечему: еще в начале июня мы писали, что солнечный желтый станет одним из главных базовых цветов сезона, без которого не обойтись ни одной моднице. Вот и Рита с Кендалл — в тренде. Только носят они свои купальники в разных обстоятельствах.

27-летняя Ора устроила зажигательные танцы на яхте, продемонстрировав шикарную фигуру со всех сторон. Сначала британка покрасовалась перед объективом в сексуальной позе кошечки. Затем снялась прямо, однако тоже не обошлась без изюминки: никакой фильтр не смог скрыть то, что верхняя часть бикини ей немного мала и чуть обнажает загорелую грудь. Ну и наконец, повернулась к фотографу боком, сделав акцент на упругие ягодицы. Свой купальный костюм она дополнила летними аксессуарами — солнцезащитными очками с желтой оправой, а также крупными серьгами, россыпью браслетов и цепочкой во все тело — от шеи до талии.

3 Июл 2018 в 11:34 PDT 22-летняя Дженнер для демонстрации своего купальника выбрала роскошный дом, вдали от которого виднеется море. В выборе бикини американка ориентировалась не только на цвет и фасон, но в первую очередь на то, что таким образом она поддерживает семейный бизнес. Ведь эту коллекцию она сделала вместе со своей младшей сестрой, 20-летней Кайли Дженнер. Поэтому нет ничего сверхъестественного, что на всех трех снимках в галерее Instagram она нарочно отрезала себе голову — это чтобы подписчики смогли сосредоточиться именно на бикини. И без головы есть чем полюбоваться: талия идеальная, бедра аппетитные. Разве что грудь в таком ракурсе подкачала и выглядит слишком маленькой. Зато эта девушка умеет удивлять оригинальностью: в качестве аксессуаров она выбрала… лайм. Обычный зеленый лайм, который она держит в руке.

23 Июн 2018 в 7:28 PDT Купальники и правда очень похожи, особенно оттенком желтого и фасоном нижней части, но различия все же есть. У Риты верхняя часть бикини удобнее поддерживает грудь, а у Кендалл она зато игриво завязана бантиком. А вы бы какой выбрали?

