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Африканская Ким Кардашьян с аномальной фигурой завоевывает толпы поклонников
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Африканская Ким Кардашьян с аномальной фигурой завоевывает толпы поклонников 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Знойная африканская красавица с обхватом бедер в полтора метра вызвала на бьюти-дуэль саму Ким Кардашьян. Эудокси Яо уверяет, что никогда в жизни не делала пластических операций и уверяет, что на улице нет отбоя от желающих сделать сэлфи.
В последнем интервью девушка призналась — каждый выход на улицу превращается в настоящий праздник для ее поклонников. Эудокси отказывается называть свой возраст, зато параметрами бедер — целых 150 сантиметров.
Люди с такими формами, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая скрывает их формы. Я этого не делаю, мне нравится демонстрировать себя, хоть это может и шокировать людей — Эудокси Яо  Подобно своей сопернице из америки, африканская Ким активно занимается шоу-бизнесом и даже выпустила клип, в котором исполнила главную роль:
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