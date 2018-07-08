Африканская Ким Кардашьян с аномальной фигурой завоевывает толпы поклонников

Знойная африканская красавица с обхватом бедер в полтора метра вызвала на бьюти-дуэль саму Ким Кардашьян . Эудокси Яо уверяет, что никогда в жизни не делала пластических операций и уверяет, что на улице нет отбоя от желающих сделать сэлфи.

В последнем интервью девушка призналась — каждый выход на улицу превращается в настоящий праздник для ее поклонников. Эудокси отказывается называть свой возраст, зато параметрами бедер — целых 150 сантиметров.

Люди с такими формами, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая скрывает их формы. Я этого не делаю, мне нравится демонстрировать себя, хоть это может и шокировать людей — Эудокси Яо Подобно своей сопернице из америки, африканская Ким активно занимается шоу-бизнесом и даже выпустила клип, в котором исполнила главную роль: