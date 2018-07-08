Выходные по-калифорнийски: Кристен Сюарт в Calvin Klein на улицах Лос-Анджелеса 

Вчера Кристен Стюарт была замечена на улицах Лос-Анджелеса в расслабленном и очень смелом летнем образе. Субботний поход в SPA не обязывает ни к какому дресс-коду, а потому актриса выбрала повседневный желтый кроп-топ, шорты и простые черные кеды. Наряд получился бы ничем не примечательным, если бы не высокие белые боксеры, которые выглядывают из-под микро-шорт. Черный деним и белая резинка с узнаваемым лого сразу бросаются в глаза — выход Кристен мог бы стать отличной рекламой легендарной бельевой линейки бренда. Мы в свою очередь напомним, что мода в последние сезоны дает полное право не прятать красивое белье под одеждой.