5 крутых марок уличной одежды

Sever х KM20

Если вы завсегдатай московской тусовки, то наверняка где-нибудь видели худи с надписью «Russian Mafia New World Oder» (и не врите, что не хотели себе такую же). Основатель бренда — модель агентства Lumpen Всеволод «Север» Черепанов (известный по показам Гоши Рубчинского ). Приобрести вещи из коллекции можно в КМ20.

PPCM Apparel

Первоначально Ping Pong Club Moscow — пространство для игры в настольный теннис. У ребят был свой уютный двор на Садовой-Самотёчной, где проходили не только турниры по пинг-понгу, но и классные вечеринки. Москва так прониклась этой темой, что идейные вдохновители PPCM решили сделать свой собственный мерч. Худи, футболки и тканевые сумки бренда обожают столичные модники! Продукцию можно найти в ЦУМе и KM20.

Club 75 Трое друзей из Парижа решили создать не очень масштабный, но классный проект. В их магазинчике в Париже можно найти не только одежду и обувь, но и кучу музыкальных пластинок и много чего интересного. В портфолио команды коллаборации с adidas Stan Smith, Vans, Converse и даже Simpsons. Ну а если вы в ближайшее время не планируете отправиться в самый романтичный город на Земле, но что-нибудь у Club 75 все-таки приглянулось, то, к счастью, есть международная доставка.

PLACES + FACES

Свою деятельность создатели P+F начинали в качестве фотографов. В 2013 году ребята снимали концерты и выставки в Нью Йорке и Лондоне, публикуя итоги в Tumblr. Спустя некоторое время @ciesay и @soulzgram основали бренд, который довольно быстро начал набирать популярность. Все начиналось с Instagram, а уже сегодня существует одноименный официальный сайт. Ребята производят минималистичные футболки, худи и сумки с надписью PLACES + FACES, которые ребята выпускаю дропами. Сейчас на сайте почти все предметы распроданы. Но как заявляют создатели марки, они не хотят, чтобы их вещи были легкодоступными. Они предпочитают pop-up магазины, чтобы только ярые поклонники бренда получали свои долгожданные вещи. Команда P+F путешествует по миру, устраивая вечеринки, после которых, кстати, и можно приобрести вещи из новой коллекции. Даже до Москвы дошла волна популярности молодого бренда: ВКонтакте есть официальное сообщество «Мест и Лиц».

MISBHV

Пожалуй, в 2018 году «мисбихейв» не нуждается в представлении. Польская марка получила мировое признание, дебютировав на Неделе моды в Нью-Йорке в 2016 году. Тогда о новичках написала вся модная пресса. Бесформенные толстовки с неоднозначными фразами типа «Hardcore Pleasure» и «Euphoria» вскружили голову не только модной европейской молодёжи, но и очень популярным музыкантам. Одежда бренда замечена на Plaiboy Carti, A$AP Rocky, Tyga, Rejjie Snow и на многих других. Как и у Places + Faces у «MISBHV» есть своё коммьюнити в ВКонтакте