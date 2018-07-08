Футбольная мода: как чемпионат влияет на внешность и наряды

Россия живет чемпионатом мира. Он не только на футбольных полях и в фан-зонах, но и в антураже, и в одежде, и в настроении каждого человека. Как мундиаль влияет на россиян и гостей турнира — корреспондент «МИР 24» Павел Полищук

Сейчас даже трудно представить футбольных болельщиц со всего мира без национального русского головного убора — кокошники пользуются колоссальным спросом. Это замечательный сувенир на память, особенно если они сделаны вручную.

Большинство зарубежных гостей раньше даже не знали о существовании кокошника. Теперь, благодаря чемпионату мира, обещают носить его и на родине.

«Это часть нашей культуры, которую турист может забрать с собой. Это так символично, потому что он берет наш традиционный русский головной убор с каким-то видом или важным историческим элементом», — говорит дизайнер Юлия.

Естественно футбольные модницы уделяют внимание не только нарядам, но и тематическому макияжу. Выглядит, конечно, вызывающе, зато поддержка любимой команде обеспечена. Тем более сборная своих болельщиц пока радует. От футбола все словно потеряли голову, и многие — за невероятными прическами. С такими произведениями искусства не совсем удобно ходить на работу, а вот на стадион — то, что надо.

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