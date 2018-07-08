Ничего лишнего: 11 черных бикини как у Эмили Ратаковски

Среди всего разнообразия пляжных трендов, рюшей, блесток и принтов главное — найти свой единственный купальник бикини, который вас действительно украсит и переживет любые модные веяния. Берем пример с модели и теперь актрисы Эмили Ратаковски. Купальник, кажется, ее униформа. Девушка выбирает откровенные фасоны, но всегда верна сдержанной расцветке и классическим принтам (леопардовый, несомненно, в их числе). Мы собрали 11 черных бикини, среди которых вы точно найдете модель для себя. Здесь и ретро с плавками на завышенной талии, и классика на тонких завязках, и мерцающий люрекс — как и бархат, в сочетании с черным он выглядит очень сдержанно.