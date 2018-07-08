Стильные образы недели: 6 самых романтичных платьев этого лета

Платье с фруктовым принтом

Платья с изображением фруктов или овощей периодически входят в моду, поэтому стоит иметь в гардеробе хотя бы один такой наряд. Кроме того, если перед нами встанет вопрос, что надеть на день рождения (свидание или прогулку по парку), то платье станет палочкой-выручалочкой. Достаточно будет добавить к нему соломенную шляпку-канотье, шлепанцы и небольшую сумку на длинном ремешке, чтобы выглядеть восхитительно. Стильные модели маленьких сумок вы можете выбрать в магазине сумок и аксессуаров Bagsland. Сумки закрываются на молнию и клапан на магнитной застежке, длина ремешка регулируется.

Сумка на ремешке Bagsland, от 1 250 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка на ремешке Bagsland, от 1 280 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Плиссированное платье

Плиссировка делает образ утонченным и женственным. Если захочется почувствовать себя принцессой, платье с использованием этой техники станет самым верным решением. Усилить эффект помогут босоножки на высокой шпильке, бриллиантовые серьги и брошь. Подходящие наряду босоножки вы найдете в магазинах Milano Moda и Corsocomo. Элегантные модели на тонком каблуке из кожи и замши подчеркнут изящные ноги и удачно дополнят плиссированное платье.

Босоножки в Milano Moda, от 14 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Босоножки в Corsocomo, 6 400 руб.

со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Платье в клетку

Именно мелкая клеточка придает образу романтичности, потому что вызывает ассоциации со стилем кантри. Добавляем к платью сумку из ротанга, босоножки на плоской подошве и отправляемся на пикник. Платье в полоску

Полосы добавляют платью строгости, поэтому чтобы сохранить романтичный настрой, следует тщательно выбирать фасон. Удачнее всего будут выглядеть варианты с расклешенной юбкой, воланами и ярко выраженной линией талии. Для поддержки образа надеваем однотонную обувь и берем плетеную сумочку. Туфли подходящего оттенка выберите в магазине обуви и аксессуаров El Tempo. Стильные туфли выполнены из натуральной кожи и дополнены оригинальным декором на мыске.

Туфли бежевые El Tempo, от 6 490 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Туфли голубые El Tempo, от 2 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Платье с открытыми плечами

Нет более соблазнительного летнего наряда, чем платье с открытыми плечами. Чтобы выбрать идеальное, стоит учесть несколько моментов. Во-первых, длина платья должна быть оптимальной: если рост позволяет, то можно надеть макси. И во-вторых, материал должен быть легким и светлым, чтобы вы не выглядели массивно. Трендовые и романтичные платья с открытыми плечами вы можете выбрать в бутике дизайнерской одежды Маши Горячевой. Коллекция бутика регулярно пополняется стильными и оригинальными нарядами на любой случай.

Платье «Милана», от 22 500 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Кэти», от 12 500 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье с крупным цветочным принтом

Крупный рисунок освежает и придает динамичности летнему образу. Делаем выбор в пользу любимых цветов и добавляем к такому платью обувь в похожих тонах, очки в широкой оправе и кольцо с большим камнем. Любительницы уникальных нарядов могут выбрать для летних прогулок дизайнерские платья от Michal Negrin. Легкие платья изготовлены из полупрозрачной ткани с дизайнерским орнаментом и крупным цветочным принтом.

Платье «Эйдриен», от 32 200 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Платье «Эдит», от 57 550 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Другие уличные образы для вдохновения:

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