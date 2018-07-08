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Стильные образы недели: 6 самых романтичных платьев этого лета
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Стильные образы недели: 6 самых романтичных платьев этого лета 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Платье с фруктовым принтом
Платья с изображением фруктов или овощей периодически входят в моду, поэтому стоит иметь в гардеробе хотя бы один такой наряд. Кроме того, если перед нами встанет вопрос, что надеть на день рождения (свидание или прогулку по парку), то платье станет палочкой-выручалочкой. Достаточно будет добавить к нему соломенную шляпку-канотье, шлепанцы и небольшую сумку на длинном ремешке, чтобы выглядеть восхитительно. Стильные модели маленьких сумок вы можете выбрать в магазине сумок и аксессуаров Bagsland. Сумки закрываются на молнию и клапан на магнитной застежке, длина ремешка регулируется.
Сумка на ремешке Bagsland, от 1 250 руб.,
заказать: +7 (343) 382-58-05  Сумка на ремешке Bagsland, от 1 280 руб.,
заказать: +7 (343) 382-58-05  Плиссированное платье
Плиссировка делает образ утонченным и женственным. Если захочется почувствовать себя принцессой, платье с использованием этой техники станет самым верным решением. Усилить эффект помогут босоножки на высокой шпильке, бриллиантовые серьги и брошь. Подходящие наряду босоножки вы найдете в магазинах Milano Moda и Corsocomo. Элегантные модели на тонком каблуке из кожи и замши подчеркнут изящные ноги и удачно дополнят плиссированное платье.
Босоножки в Milano Moda, от 14 900 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87  Босоножки в Corsocomo, 6 400 руб.
со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-03-46  Платье в клетку
Именно мелкая клеточка придает образу романтичности, потому что вызывает ассоциации со стилем кантри. Добавляем к платью сумку из ротанга, босоножки на плоской подошве и отправляемся на пикник. Платье в полоску
Полосы добавляют платью строгости, поэтому чтобы сохранить романтичный настрой, следует тщательно выбирать фасон. Удачнее всего будут выглядеть варианты с расклешенной юбкой, воланами и ярко выраженной линией талии. Для поддержки образа надеваем однотонную обувь и берем плетеную сумочку. Туфли подходящего оттенка выберите в магазине обуви и аксессуаров El Tempo. Стильные туфли выполнены из натуральной кожи и дополнены оригинальным декором на мыске.
Туфли бежевые El Tempo, от 6 490 руб.,
заказать: +7 (800) 700-53-04  Туфли голубые El Tempo, от 2 990 руб.,
заказать: +7 (800) 700-53-04  Платье с открытыми плечами
Нет более соблазнительного летнего наряда, чем платье с открытыми плечами. Чтобы выбрать идеальное, стоит учесть несколько моментов. Во-первых, длина платья должна быть оптимальной: если рост позволяет, то можно надеть макси. И во-вторых, материал должен быть легким и светлым, чтобы вы не выглядели массивно. Трендовые и романтичные платья с открытыми плечами вы можете выбрать в бутике дизайнерской одежды Маши Горячевой. Коллекция бутика регулярно пополняется стильными и оригинальными нарядами на любой случай.
Платье «Милана», от 22 500 руб.,
заказать: +7 (917) 105-04-06  Платье «Кэти», от 12 500 руб.,
заказать: +7 (917) 105-04-06  Платье с крупным цветочным принтом
Крупный рисунок освежает и придает динамичности летнему образу. Делаем выбор в пользу любимых цветов и добавляем к такому платью обувь в похожих тонах, очки в широкой оправе и кольцо с большим камнем. Любительницы уникальных нарядов могут выбрать для летних прогулок дизайнерские платья от Michal Negrin. Легкие платья изготовлены из полупрозрачной ткани с дизайнерским орнаментом и крупным цветочным принтом.
Платье «Эйдриен», от 32 200 руб.,
заказать: +7 (981) 126-16-92  Платье «Эдит», от 57 550 руб.,
заказать: +7 (981) 126-16-92  Другие уличные образы для вдохновения:
Что надеть на девичник, шопинг и семейный обед Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Домашний халат, платье из сетки и любимые джинсы
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