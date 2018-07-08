Неон, винил и леопард: 10 нескучных дождевиков для комфортного лета

Лето в наших краях заставляет быть готовыми ко всему. Если прогноз обещает +25, это не исключает проливного дождя — особенно в большой Москве. 10 дождевиков в нашей подборке спасут от непогоды и не испортят даже самый элегантный образ. Белый тренч Acne Studios наоборот подчеркнет вашу решимость наслаждаться долгожданным теплом, несмотря на погодные неурядицы. Яркие Calvin Klein и Vetements — для тех, кто давно хотел добавить а гардероб смелые неоновые цвета, но никак не решался, а модель Prada с контрастным воротником поможет приручить леопардовый принт. За трендом на 90-е — к Shutterheim и Isabel Marant. Носите их блестящие черные плащи с модными узкими очками как дань «Матрице».