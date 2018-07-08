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Как шить и носить вещи из павловопосадских платков: youtube-канал недели
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Как шить и носить вещи из павловопосадских платков: youtube-канал недели 

BurdaStyle.ru 7 часов назад
Фото: BurdaStyle.ru
О ведущей канала
Наша сегодняшняя героиня — Агния Балабан, дизайнер одежды и художник по костюмам. «Мой рецепт в любых сложных ситуациях — я сразу начинаю шить. Чем сложнее изделие, тем лучше, тем быстрее очищаются мысли и становится очень легко», — говорит Агния.
Агния Балабан придумывает и шьёт разнообразную одежду из разных тканей, но канал, о котором мы хотим вам рассказать, интересен в первую очередь рассказами о моделях женской одежды, сшитых из павловопосадских платков.
О чём этот канал
Дизайнер рассказывает, что изначально она начала писать о том, как и что можно сшить из платков, в своём блоге, и интерес читателей оказался так велик, что она решила записать видео, посвящённые изготовлению разных моделей одежды. На данный момент на канале выложены несколько недлинных, но профессионально и качественно снятых роликов с мастер-классами по изготовлению из павловопосадских платков моделей юбок, жилета, кимоно, жакета, пончо.
Шитьё из павлопосадских платков — дело несколько более сложное, зато и более интересное, чем шитьё из обычных тканей, в том числе и тканей с принтом. Узор на платке расположен по определённому принципу, от центра к краям, также, как правило, присутствует кромка. В процессе рождения идеи приходится думать не только об особенностях модели и выкройки, но и о том, как наилучшим образом сохранить рисунок, его симметрию и показать исходный узор во всей красе.
Отдельный вопрос — как носить вещи из павловопосадских платков, чтобы выглядеть и оригинально, и современно одновременно. О возможностях комбинирования таких вещей Агния тоже рассказывает в своих видео.
Кимоно из павловопосадского платка
Жилет из павловопосадского платка
Юбка и жакет из павловопосадских платков
Способы носить платок
Кому будет интересен этот канал
Если вы шьёте и ищете новые идеи, рекомендуем вам видео Агнии Балабан. Эти ролики — не подробные мастер-классы, скорее — подборка идей с подсказками о способах их реализации. Важные моменты, на которые стоит обратить внимание при крое и шитье из такого необычного материала, ведущая обязательно подчёркивает, плюс — даёт несколько вариантов комбинирования каждой из получившихся вещей.
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