Ещё
Педикюр для отпуска: шесть идей для вдохновения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Педикюр для отпуска: шесть идей для вдохновения 

Я Покупаю 7 часов назад
Фото: Я Покупаю
Геометрия: холодный расчет
Линии, треугольники, квадраты — это всегда беспроигрышный вариант. Геометрический дизайн идеально сочетается как с изящными босоножками, так и со сланцами. Такой нейл-арт станет отличным решением для тех, кто планирует провести отпуск, сочетая пляжный отдых с вечерним променадом.
Нюд: стильная классика
По признанию нейл-мастеров, очень многие предпочитают лететь в отпуск, покрывая ногти прозрачным лаком. И в этом есть свой смысл. Морская вода питает и укрепляет ногти. Но есть одно условие: без дизайна не значит без педикюра. Аккуратную кутикулу, красивую форму и чистые пяточки никто не отменял.
Колорблокинг: модное решение
Голубой или розовый? Пастельный или неон? Выбирайте все сразу! Лето — самое время воплощать креативные идеи. К тому же такой педикюр подойдет под цветные платья и под любой купальник. Разве не идеально?
Золото: роскошный акцент
Возможно, вы никогда не решитесь на такой дизайн в повседневной жизни. Но мастера нейл-арта уверяют, что сочетание пляжного песка и золота идеально для отпуска. Проверим?
Море: романтичное настроение
На смену поднадоевшим полоскам и якорям пришла морская волна. Чтобы быть в тренде, выбираем неоново-синий оттенок, а на одном пальце рисуем морской прибой на белом фоне. Романтика!
Пальмы: смелый ход  Проверено: пальмы приближают отпуск и задают нужное настроение. Если в тропики уехать не получается — это не повод грустить. Рисуем пальмовые листья на ногтях и визуализируем, чтобы сбылось. Дизайн выглядит очень стильно в сочетании с короткими джинсовыми шортами и цветными футболками.
Смотрите также другие источники вдохновения
10 классных идей маникюра для лета 2018 Семь нейл-дизайнов для новичков: быстро, аккуратно и красиво Яркий педикюр: мастер-класс для начинающих
Я Покупаю: последние новости
Эволюция стиля: Анджелина Джоли против Дженнифер Энистон 7 пар обуви, которые должна иметь в гардеробе каждая девушка Беременная Пиппа Миддлтон «донашивает» платья своей сестры Кейт Миддлтон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение