Педикюр для отпуска: шесть идей для вдохновения

Геометрия: холодный расчет

Линии, треугольники, квадраты — это всегда беспроигрышный вариант. Геометрический дизайн идеально сочетается как с изящными босоножками, так и со сланцами. Такой нейл-арт станет отличным решением для тех, кто планирует провести отпуск, сочетая пляжный отдых с вечерним променадом.

Нюд: стильная классика

По признанию нейл-мастеров, очень многие предпочитают лететь в отпуск, покрывая ногти прозрачным лаком. И в этом есть свой смысл. Морская вода питает и укрепляет ногти. Но есть одно условие: без дизайна не значит без педикюра. Аккуратную кутикулу, красивую форму и чистые пяточки никто не отменял.

Колорблокинг: модное решение

Голубой или розовый? Пастельный или неон? Выбирайте все сразу! Лето — самое время воплощать креативные идеи. К тому же такой педикюр подойдет под цветные платья и под любой купальник. Разве не идеально?

Золото: роскошный акцент

Возможно, вы никогда не решитесь на такой дизайн в повседневной жизни. Но мастера нейл-арта уверяют, что сочетание пляжного песка и золота идеально для отпуска. Проверим?

Море: романтичное настроение

На смену поднадоевшим полоскам и якорям пришла морская волна. Чтобы быть в тренде, выбираем неоново-синий оттенок, а на одном пальце рисуем морской прибой на белом фоне. Романтика!

Пальмы: смелый ход Проверено: пальмы приближают отпуск и задают нужное настроение. Если в тропики уехать не получается — это не повод грустить. Рисуем пальмовые листья на ногтях и визуализируем, чтобы сбылось. Дизайн выглядит очень стильно в сочетании с короткими джинсовыми шортами и цветными футболками.

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