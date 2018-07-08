Ещё
Еще нежнее: 10 пар розовых лодочек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще нежнее: 10 пар розовых лодочек 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Нежно-розовые лодочки — тот самый случай, когда вопрос «с чем надеть?» не стоит. Надеть их можно со всем: с джинсами и жакетом, как первая леди Франции, с летящим платьем или с розовым всем, следуя примеру героев стрит-стайла. Такая пара обязательно должна быть в гардеробе на случай важных выходов с дресс-кодом black tie и просто для поднятия настроения. Для самых выносливых — традиционно высокая шпилька Casadei или Tamara Mellon. Если же вы не готовы в них только стоять, присмотритесь к моделям Prada и Jimmy Choo. Ну а с оттенком здесь ошибиться невозможно.
Harper’s Bazaar: последние новости
Ничего лишнего: 11 черных бикини как у Эмили Ратаковски Выходные по-калифорнийски: Кристен Сюарт в Calvin Klein на улицах Лос-Анджелеса 4 секрета красоты Кейт Аптон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение