Еще нежнее: 10 пар розовых лодочек

Нежно-розовые лодочки — тот самый случай, когда вопрос «с чем надеть?» не стоит. Надеть их можно со всем: с джинсами и жакетом, как первая леди Франции, с летящим платьем или с розовым всем, следуя примеру героев стрит-стайла. Такая пара обязательно должна быть в гардеробе на случай важных выходов с дресс-кодом black tie и просто для поднятия настроения. Для самых выносливых — традиционно высокая шпилька Casadei или Tamara Mellon. Если же вы не готовы в них только стоять, присмотритесь к моделям Prada и Jimmy Choo. Ну а с оттенком здесь ошибиться невозможно.