10 базовых платьев-футболок для жаркой погоды

Надеемся, ливни скоро покинут Москву и в город вернутся долгожданные +25. На случай, если температура поднимется даже выше, мы собрали 10 базовых платьев-футболок универсальных цветов (только черный и белый), чтобы в жару у вас не возникло проблемы с подходящей одеждой. Хлопковые оверсайз носите со шлепками и сандалиями, дополняя повседневный образ яркой поясной сумкой. К трикотажному Rag & Bone отлично подойдут босоножки на каблуке и плетеные аксессуары. Равнодушным к спортивному стилю советуем присмотреться к платьям Kenzo и Stella McCartney с ненавязчивым декором. Плиссировка и слегка присборенная юбка сразу сделают образ более женственным.