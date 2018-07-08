Ещё
10 базовых платьев-футболок для жаркой погоды
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 базовых платьев-футболок для жаркой погоды 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Надеемся, ливни скоро покинут Москву и в город вернутся долгожданные +25. На случай, если температура поднимется даже выше, мы собрали 10 базовых платьев-футболок универсальных цветов (только черный и белый), чтобы в жару у вас не возникло проблемы с подходящей одеждой. Хлопковые оверсайз носите со шлепками и сандалиями, дополняя повседневный образ яркой поясной сумкой. К трикотажному Rag & Bone отлично подойдут босоножки на каблуке и плетеные аксессуары. Равнодушным к спортивному стилю советуем присмотреться к платьям Kenzo и Stella McCartney с ненавязчивым декором. Плиссировка и слегка присборенная юбка сразу сделают образ более женственным.
Harper’s Bazaar: последние новости
Ничего лишнего: 11 черных бикини как у Эмили Ратаковски Выходные по-калифорнийски: Кристен Сюарт в Calvin Klein на улицах Лос-Анджелеса Как скрыть беременность с помощью платья: Пиппа Миддлтон в образе француженки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение