Что такое эспадрильи?

Эспадрильи названы так от слова esparto (исп.) — травы вроде нашего ковыля, из которой изготавливают веревку. Изначально они были традиционной крестьянской обувью, причем мужской (как и многие другие предметы современного женского гардероба). В XIII веке крестьяне испанской Каталонии шили их из парусины и джута, защищая босые ноги от летней жары.

В 1960 году эспадрильи вдохновили дизайнеров. Именно тогда Ив Сен-Лоран совместно с культовым испанским производителем Castaner создал первые в мире эспадрильи на танкетке для женщин. Украшенные лентами, разноцветные и изящные, эти легкие туфельки быстро завоевали любовь модниц — и остаются актуальными по сей день.

Создатель самых эффектных туфель Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе» — Маноло Бланик — обязан своей обувной страстью эспадрильям, вдохновившим его в детстве. Он помогал матери украшать традиционную испанскую обвувь ракушками, бусинами и лентами. Это увлечение дало рождение всемирно известному бренду, не нуждающемуся в представлении.

Летом 2018 года на пике моды эспадрильи на плоской подошве с яркими логотипами от именитых дизайнеров.

Подбираем и носим эспадрильи правильно

Чтобы визуально удлинить ноги, выбирайте эспадрильи, подходящие к оттенку кожи вашей кожи.

Первыми приобретите классические — белые, бежевые или черные эспадрильи, которые точно подойдут к большинству предметов вашего гардероба.

Учтите, что эспадрильи принято носить на босу ногу.

Имейте в виду: эспадрильи на джутовой подошве, намокнув, навсегда теряют свою первоначальную форму.

Очищайте джутовую подошву мягкой щеткой и влажной салфеткой, сушите в тени естественным способом.

Узнайте больше о модной летней обуви сезона-2018:

Что думают мужчины про эспадрильи

Аквасоки, эспадрильи и другая крутая обувь на жару

10 моделей модной летней обуви без каблука