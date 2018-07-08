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Что такое эспадрильи?
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Что такое эспадрильи? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Эспадрильи названы так от слова esparto (исп.) — травы вроде нашего ковыля, из которой изготавливают веревку. Изначально они были традиционной крестьянской обувью, причем мужской (как и многие другие предметы современного женского гардероба). В XIII веке крестьяне испанской Каталонии шили их из парусины и джута, защищая босые ноги от летней жары.
В 1960 году эспадрильи вдохновили дизайнеров. Именно тогда Ив Сен-Лоран совместно с культовым испанским производителем Castaner создал первые в мире эспадрильи на танкетке для женщин. Украшенные лентами, разноцветные и изящные, эти легкие туфельки быстро завоевали любовь модниц — и остаются актуальными по сей день.
Создатель самых эффектных туфель Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе» — Маноло Бланик — обязан своей обувной страстью эспадрильям, вдохновившим его в детстве. Он помогал матери украшать традиционную испанскую обвувь ракушками, бусинами и лентами. Это увлечение дало рождение всемирно известному бренду, не нуждающемуся в представлении.
Эспадрильи то и дело появляются в кино и в повседневной жизни звезд, знаменитостей и политиков. В эспадрильях были замечены Джон и Жаклин Кеннеди, а Кейт Миддлтон надела такие туфли на танкетке на следующий день после свадьбы. Подражая ей, модницы тут же смели с полок обувных магазинов эспадрильи, хотя бы немного похожие на те, что были на Кейт! Среди актрис, выбиравших эспадрильи для съемок и фотосессий, были замечены Одри Хепберн, Грейс Келли, Катрин Денев и Пенелопа Крус.
Летом 2018 года на пике моды эспадрильи на плоской подошве с яркими логотипами от именитых дизайнеров.
Подбираем и носим эспадрильи правильно
Чтобы визуально удлинить ноги, выбирайте эспадрильи, подходящие к оттенку кожи вашей кожи.
Первыми приобретите классические — белые, бежевые или черные эспадрильи, которые точно подойдут к большинству предметов вашего гардероба.
Учтите, что эспадрильи принято носить на босу ногу.
Имейте в виду: эспадрильи на джутовой подошве, намокнув, навсегда теряют свою первоначальную форму.
Очищайте джутовую подошву мягкой щеткой и влажной салфеткой, сушите в тени естественным способом.
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