5 трендов в украшениях, которые расскажут о вашем безупречном вкусе

Летом так хочется разнообразить гардероб, но в жару это делать довольно сложно. Возьмите на вооружение такой модный прием, как дополнение каждого образа разными украшениями. Какими? Разбираемся в этом материале.

Флористика

Этим летом в тренде не только платья в цветочек, но и украшения. На ваших запястьях, в ушах или между ключиц могут расцвести целые сады. А если вы поклонница минимализма, то выбирайте украшения с тоненькими деревцами в стиле японской живописи.

Пластик

Плексиглас — тренд номер один в мире, поэтому не удивительно, что из пластика делают и качественные украшения. В прошлом сезоне Дом моды Chanel выпустил на подиум моделей в крупных пластиковых сережках. Теперь и вы можете ходить почти в таких же. Носите пластик даже с вечерними платьями. Никто не посмеет упрекнуть вас в безвкусице.

Жемчуг

Украшения с жемчугом летом 2018 года приобрели совершенно иной облик. Классические нити жемчуга и миниатюрные серьги оставьте на осень и зиму. Летом можно экспериментировать. Примерьте серьги-подвески, с жемчугом на конце цепочки. Или дополните простую футболку колье из жемчуга и ярких драгоценных камней.

В стиле диско

Иногда в украшениях самое важное — размер и цвет. Носите экстремально яркие серьги, объемные колье или же серьги-кольца, достающие до плеч! Добавьте немного диско драйва в свою жизнь.

Круглые формы

Мы не раз упоминали, что среди сережек в этом сезоне нет ничего моднее, чем кольца. Впрочем, форма-окружности — это еще не все, что приведет украшение к успеху. Серьги-кольца могут и поплыть, и обзавестись различными подвесками, и сомкнуться, и разомкнуться. Да и кольцо не обязательно должно быть серьгами. Аккуратные круглые браслеты — это не пережиток цыганского стиля, а настоящая современная стильная деталь, которая отлично подчеркивает тонкие запястья и смотрится даже в паре с джинсами и белой майкой.

Фото: архивы пресс-служб